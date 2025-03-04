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Співзасновник Google вимагає 60-годинний робочий тиждень для однієї категорії працівників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Співзасновник Google вимагає 60-годинний робочий тиждень для однієї категорії працівників
Сергій Брін рекомендував розробникам штучного інтелекту, зокрема моделі Gemini, працювати не 40, а 60 годин на тиждень
фото із відкритих джерел

Сергій Брін: «Ті, хто працюють мінімально, не лише непродуктивні, а й деморалізують решту»

Співзасновник Google Сергій Брін вимагає ввести 60-годинний робочий тиждень і щоденну присутність в офісі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Evrim Ağacı.

«На тлі загострення конкуренції з боку таких компаній, як OpenAI і Microsoft, Сергій Брін закликав до того, що дехто може вважати крайніми мірами, зокрема запровадження 60-годинного робочого тижня», – йдеться у публікації.

Співзасновник Google повідомив, що співробітники, які працюють над штучним інтелектом, повинні проводити в офісі не менше ніж 60 годин на тиждень (при нормі 40) і бути там кожен будній день. За його словами, це «оптимальний рівень продуктивності». «Ті, хто працюють за мінімумом, не тільки непродуктивні, а й деморалізують всіх інших», – підкреслив Брін у своєму зверненні до команди, яка працює над нейромережею Gemini.

За його словами, Google має здобути перемогу в гонці штучних інтелектів, а для цього потрібна максимальна залученість співробітників. Брін зазначив, що конкуренція надзвичайно прискорилася. 

Прагнення Бріна до підвищення продуктивності також включає заохочення інженерів до використання нових моделей штучного інтелекту. Інтегруючи інструменти штучного інтелекту для завдань кодування, він вважає, що вони можуть трансформуватися, потенційно стаючи «найефективнішими кодерами та вченими ШІ у світі». 

Західні експерти з ринку праці очікувано розкритикували цю ідею. Лаура Вандеркам, авторка книг з тайм-менеджменту, вважає, що «мало хто може витримувати такий графік без вигоряння». На її думку, оптимальний робочий режим – 45-50 годин на тиждень.

Професор менеджменту Джон Тругакас з Університету Торонто зазначив, що важливіша не кількість годин, а ефективність роботи.

До слова, Google Maps інтегрують телефонну навігацію з чатботом Gemini, що дозволить водіям спілкуватися з помічником зі штучним інтелектом. Нова функція створена, щоб спростити планування подорожей та пошук інформації про напрямки. 

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Теги: Google технології штучний інтелект

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