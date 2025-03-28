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Білл Гейтс назвав три професії, які штучний інтелект не зможе замінити

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Білл Гейтс назвав три професії, які штучний інтелект не зможе замінити
Гейтс визначив професії майбутнього
фото: depositphotos.com

Які професії залишаться за межами можливостей ШІ? Прогноз Білла Гейтса

У світі, де штучний інтелект (ШІ) стрімко інтегрується в усі сфери життя, питання про майбутнє робочих місць стає все більш актуальним. Співзасновник Microsoft, Білл Гейтс, поділився своїми думками щодо професій, які, на його думку, залишаться за межами можливостей ШІ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tom’s Guide.

Гейтс вважає, що хоча ШІ здатний автоматизувати багато завдань у виробництві, логістиці та сільському господарстві, існують професії, які вимагають людської інтуїції, творчості та критичного мислення, що поки що недоступні для машин. Ось три ключові професії, які, на думку Білла Гейтса, не зможе повністю витіснити ШІ.

Програмісти

Незважаючи на здатність ШІ генерувати код, програмісти залишаться необхідними для розуміння, налагодження та оптимізації алгоритмів ШІ. Вони відіграватимуть ключову роль у забезпеченні правильного функціонування ШІ-систем і їхньому постійному розвитку.

Як сказав Гейтс виданню, потрібно розбиратися в логіці роботи AI, щоб розуміти, працює він правильно, чи «зовсім тупить».

Біологи

Аналіз ДНК і діагностика хвороб – це ті завдання, що може виконувати штучний інтелект. Але людський досвід все одно потрібен, для того, щоб інтерпретувати результати, та ставити вірні висновки. Людський внесок у дослідження біології та науки загалом залишається незамінним.

Енергетики

Енергетична галузь надзвичайно складна та багатогранна. Вона вимагає не лише технічних знань, але й здатності приймати рішення в умовах невизначеності. Гейтс вважає, що людський досвід та інтуїція залишаться ключовими для управління енергетичними системами.

Гейтс також прогнозує, що ШІ зробить експертні медичні консультації, освітні ресурси та інші послуги більш доступними та дешевими. Це відкриє нові можливості для розвитку людства, дозволяючи зосередитися на завданнях, які вимагають людського розуму та творчості.

Нагадаємо, мінфін Туреччини задіяв штучний інтелект, щоб знайти астрологів, нумерологів та інших подібних фахівців, які не сплачують податки.

До слова, світові банки скоротять або реорганізують до 200 тис. робочих місць протягом наступних трьох-п'яти років через те, що із завданнями людей зможе впоратися штучний інтелект.

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Теги: Білл Гейтс штучний інтелект професії

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