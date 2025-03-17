Штучний інтелект у Туреччині знайшов астрологів, які не оплатили податки на $50 млн

Міністерство фінансів Туреччини вжило неочікуваних заходів у зв’язку зі збільшенням кількості людей, які отримують дохід, надаючи послуги з ворожіння, астрології, спіритизму

Мінфін Туреччини задіяв штучний інтелект, щоб знайти астрологів, нумерологів та інших подібних фахівців, які не сплачують податки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Anadolu.

Як зазначається, відомство ще минулого року розпочало перевірки, щоб знайти тих, хто ухиляється від сплати податків. Співробітники міністерства звернули увагу на зростання інтересу населення до послуг нумерологів, тарологів, астрологів, медіумів, експертів з медитації та подібних до них.

«Інспектори проаналізували за допомогою штучного інтелекту бізнес-моделі цієї галузі аналізувалися залишені ними в інтернеті «сліди», публікації в соцмережах, використовувані ними платіжні системи», – йдеться у публікації.

Згідно з матеріалом, мінфін країни виявив 1034 платники податків у сфері подібних послуг, які не заплатили до бюджету країни близько 1,8 млрд лір (майже $50 млн), а 295 осіб взагалі не зареєстровані в податковій системі Туреччини.

До слова, Туреччина в рамках посилення свого впливу на ЄС може направити своїх військових для участі у миротворчій місії в Україні у разі її створення. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче ближчої оборонної та економічної співпраці з ЄС в обмін на забезпечення йому безпеки, у той час як європейський континент шукає способи скоротити залежність від Вашингтона. За словами осіб, знайомих із питанням, може йтися, зокрема, про участь турецьких військових в українській миротворчій».