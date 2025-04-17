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Google більше не використовує пошукові домени для окремих країн: що це означає

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Google більше не використовує пошукові домени для окремих країн: що це означає
Google оголосив, що компанія більше не використовуватиме домени верхнього рівня з кодом країни для пошуку
фото із відкритих джерел

Оновлення від Google змінить те, що люди бачать в адресному рядку браузера, але не вплине на роботу пошуку

Пошукових доменів для кожної окремої країни більше не існує. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Engadget.

Google оголосив, що компанія більше не використовуватиме домени верхнього рівня з кодом країни для пошуку. Натомість усі служби пошуку працюватимуть на URL-адресі google.com, а локальні результати надаватимуться автоматично. Наприклад, це означає, що користувачі у Великої Британії більше не бачитимуть google.co.uk в адресному рядку свого браузера. URL-адреси Google із розширеннями доменів для певної країни тепер переспрямовуватимуть на основну адресу google.com.

Google почав використовувати інформацію про місцерозташування для автоматичного надання результатів пошуку на основі географічного положення в 2017 році. З цією зміною було неважливо, чи користувач ввів запит у URL-адресу місцевого коду країни чи в google.com.

Переважно користувач завжди бачить версію результатів для місця, де він фізично перебуває, а оновлення, здається, завершує цю початкову дію, припиняючи дію цих ccTLD. Хоча це оновлення змінить те, що люди бачать в адресному рядку браузера, воно не вплине на роботу пошуку, а також не змінить те, як компанія обробляє запити згідно з національним законодавством.

До слова, співзасновник Google Сергій Брін вимагає ввести 60-годинний робочий тиждень і щоденну присутність в офісі. Співзасновник Google повідомив, що співробітники, які працюють над штучним інтелектом, повинні проводити в офісі не менше ніж 60 годин на тиждень (при нормі 40) і бути там кожен будній день.

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Теги: Google інтернет технології

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