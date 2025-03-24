Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду

Сем Альтман каже, що потреба у інженерах програмного забезпечення буде меншою

Сем Альтман спрогнозував, чому через певний час програмісти можуть стати непотрібними

Багато провідних керівників технологічних компаній світу відзначають, що штучний інтелект стає все кращим за людину у написанні коду. Глава компанії OpenAI Сем Альтман заявив в інтерв'ю виданню Stratechery, що в поточних умовах найбільш перспективною навичкою є вміння використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ), а не програмування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Entrepreneur.

Генеральний директор OpenAI, сказав, що, коли він закінчував середню школу, «очевидною тактичною метою було навчитися справді добре кодувати». Тепер Альтман каже: «Очевидна тактична річ – просто навчитися добре використовувати інструменти ШІ».

На думку Альтмана, штучний інтелект демонструє значний прогрес у написанні коду, автоматизуючи вже понад половину цього процесу. Він зазначив, що у деяких компаніях цей показник, ймовірно, вже перевищує 50%. Глава OpenAI вважає, що освоєння інструментів штучного інтелекту стає новою версією навчання програмуванню.

Таку думку висловлюють й інші керівники великих технологічних підприємств. Глава Anthropic Даріо Амодей прогнозує, що вже протягом року штучний інтелект зможе повністю замінити програмістів у написанні коду. Глава Meta Марк Цукерберг також повідомляв про розробку в компанії нейромереж, здатних генерувати значну частину коду для програм Meta.

Альтман припустив, що на першому етапі кожен програміст зможе значно підвищити свою продуктивність завдяки інструментам штучного інтелекту. Однак у довгостроковій перспективі, на його думку, розвиток штучного інтелекту може призвести до скорочення попиту на програмістів, особливо з появою «агентного кодування» – систем, здатних самостійно розробляти складні програмні продукти.

«Моє основне припущення полягає в тому, що кожен інженер-програміст буде просто робити набагато, набагато більше протягом певного часу», – сказав Альтман. «І тоді в якийсь момент, так, можливо, нам потрібно менше програмістів».

Водночас зараз в OpenAI продовжують наймати програмістів, підкреслюючи, що поки що штучний інтелект в цій галузі недостатньо ефективний.

Нагадаємо, голлівудські актори, режисери та інші працівники творчої індустрії наполягають на ослабленні правил штучного інтелекту (ШІ), проте сотні інсайдерів підписали відкритий лист, щоби не допустити цього.