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Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Що вчити замість програмування? Глава Open AI Сем Альтман дав пораду
Сем Альтман каже, що потреба у інженерах програмного забезпечення буде меншою
фото: entrepreneur.com

Сем Альтман спрогнозував, чому через певний час програмісти можуть стати непотрібними 

Багато провідних керівників технологічних компаній світу відзначають, що штучний інтелект стає все кращим за людину у написанні коду. Глава компанії OpenAI Сем Альтман заявив в інтерв'ю виданню Stratechery, що в поточних умовах найбільш перспективною навичкою є вміння використовувати інструменти штучного інтелекту (ШІ), а не програмування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Entrepreneur.

Генеральний директор OpenAI, сказав, що, коли він закінчував середню школу, «очевидною тактичною метою було навчитися справді добре кодувати». Тепер Альтман каже: «Очевидна тактична річ – просто навчитися добре використовувати інструменти ШІ».

На думку Альтмана, штучний інтелект демонструє значний прогрес у написанні коду, автоматизуючи вже понад половину цього процесу. Він зазначив, що у деяких компаніях цей показник, ймовірно, вже перевищує 50%. Глава OpenAI вважає, що освоєння інструментів штучного інтелекту стає новою версією навчання програмуванню.

Таку думку висловлюють й інші керівники великих технологічних підприємств. Глава Anthropic Даріо Амодей прогнозує, що вже протягом року штучний інтелект зможе повністю замінити програмістів у написанні коду. Глава Meta Марк Цукерберг також повідомляв про розробку в компанії нейромереж, здатних генерувати значну частину коду для програм Meta.

Альтман припустив, що на першому етапі кожен програміст зможе значно підвищити свою продуктивність завдяки інструментам штучного інтелекту. Однак у довгостроковій перспективі, на його думку, розвиток штучного інтелекту може призвести до скорочення попиту на програмістів, особливо з появою «агентного кодування» – систем, здатних самостійно розробляти складні програмні продукти.

«Моє основне припущення полягає в тому, що кожен інженер-програміст буде просто робити набагато, набагато більше протягом певного часу», – сказав Альтман. «І тоді в якийсь момент, так, можливо, нам потрібно менше програмістів».

Водночас зараз в OpenAI продовжують наймати програмістів, підкреслюючи, що поки що штучний інтелект в цій галузі недостатньо ефективний.

Нагадаємо, голлівудські актори, режисери та інші працівники творчої індустрії наполягають на ослабленні правил штучного інтелекту (ШІ), проте сотні інсайдерів підписали відкритий лист, щоби не допустити цього. 

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Теги: продукти технології навчання штучний інтелект Марк Цукерберг

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