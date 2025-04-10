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Штучний інтелект виявлятиме потенційних убивць у Великій Британії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Штучний інтелект виявлятиме потенційних убивць у Великій Британії
Штучний інтелект допоможе поліції у Британії
фото із відкритих джерел

Міністерство юстиції Великої Британії працює над програмою із «пророкування вбивств»

Алгоритми штучного інтелекту виявлятимуть у Британії потенційних убивць серед уже засуджених злочинців. Критики назвали проєкт моторошним та антиутопічним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Guardian.

Британській некомерційній організації захисту цивільних свобод Statewatch вдалося дізнатися деталі проєкту з документів, отриманих через запити щодо Закону про свободу інформації. Проєкт було замовлено офісом колишнього прем'єр-міністра Ріші Сунака. Спочатку він називався «проєктом прогнозування вбивств», але його назва була змінена на «обмін даними для покращення оцінки ризиків».

Алгоритми аналізуватимуть закономірності в даних про злочини, скоєні до 2015 року, на основі офіційних джерел, серед яких Служба пробації та поліція міста-графства Великий Манчестер на північному заході Англії.

Згідно з офіційною інформацією, використовуватимуться особисті дані тих, хто мав хоча б одну судимість. Однак група Statewatch стверджує, що аналізовані дані включають інформацію про людей, які ніколи не були засуджені, наприклад, жертви домашнього насильства і люди, які робили спроби суїциду або займалися селфхармом (самопошкодженнями, – «Главком»).

Як пишуть журналісти, оброблена інформація включає імена, дати народження, стать, етнічну приналежність та ідентифікаційні номери людей у ​​національній поліцейській базі даних. Побоювання Statewatch ґрунтуються на угоді про обмін даними між Міністерством юстиції та поліцією Великого Манчестера. Розділ про типи особистих даних, які поліція передає уряду, включає не лише інформацію про кримінальні злочини, а й, наприклад, вік, коли людина вперше стала жертвою (зокрема сімейного насильства) і коли вперше контактувала з поліцією. Передаються і такі чутливі дані, як інформація про психічне здоров'я, залежність, спроби суїциду, інвалідність та інші «маркери здоров'я, які, ймовірно, мають значну цінність для прогнозування».

Софія Ліалл, дослідник Statewatch, назвала проєкт «моторошним та антиутопічним». На її думку, це лише посилить упередженість щодо расових та малозабезпечених громад, а використання чутливих даних викликає тривогу.

У Міністерстві юстиції Великої Британії кажуть, що проєкт має виключно дослідницький характер. «Він був розроблений з використанням існуючих даних, які є у розпорядженні Служби пробації та в'язниць, а також даних поліції про засуджених злочинців», – запевнив офіційний представник Мін'юсту. За його словами, проєкт має допомогти краще зрозуміти ризик насильницьких злочинів серед тих, хто перебуває на пробації.

Міністерство заявило, що Служба пробації та в'язниць вже використовує інструменти оцінки ризиків, і цей проєкт перевірить, чи покращиться оцінка ризиків із додаванням нових джерел даних, включаючи дані поліції.

Звіт про це буде опубліковано найближчим часом, обіцяє Мін'юст Великої Британії.

Нагадаємо, співробітники Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска використовують штучний інтелект для стеження за повідомленнями як мінімум одного федерального агентства щодо нелояльності до президента США Дональда Трампа.

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Теги: вбивство засуджені Велика Британія модель поліція штучний інтелект

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