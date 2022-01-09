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    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)

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    Найдешевший смартфон з екраном, що згинається - Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)
    Найдешевший смартфон з екраном, що згинається
    фото з відкритих джерел

    TCL Flex V – найдешевший у світі смартфон, що згинається. Ціна стартує від $600

    Компанія TCL презентувала найдоступніший у світі смартфон, оснащений гнучким дисплеєм. Новинка називається Flex V.

    Пристрій обладнаний процесором Snapdragon 765G. Ємність акумулятора склала 3545 міліампер-годин.

    В основній камері встановлені модулі на 48 МП та 16 МП. А для селфі використовується 44 МП датчик.

    TCL Flex V виконаний у форм-факторі Samsung Galaxy Z Flip 3, але у складеному стані зазор між двома частинами не такий помітний, як у смартфоні корейського виробника.

    Основний екран має пропорції 22 до 9 і роздільну здатність 1080 x 2400 пікселів.

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    на весь екран згорнути
    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)
    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)
    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)
    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)

    На тильній стороні можна бачити великий вертикальний майданчик з основною камерою, де знайшлося місце для другого дисплея. Він використовується для відображення повідомлень. Працює новинка на базі операційної системи Android 11.

    TCL Flex V стане найдешевшим гнучким смартфоном у світі. Він надійде у продаж за ціною близько $600-700, тоді як Samsung Galaxy Z Flip 3 коштує тисячу доларів.

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    Теги: смартфон
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    Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)