Презентовано найдешевший смартфон, що згинається (фото)

TCL Flex V – найдешевший у світі смартфон, що згинається. Ціна стартує від $600

Компанія TCL презентувала найдоступніший у світі смартфон, оснащений гнучким дисплеєм. Новинка називається Flex V.

Пристрій обладнаний процесором Snapdragon 765G. Ємність акумулятора склала 3545 міліампер-годин.

В основній камері встановлені модулі на 48 МП та 16 МП. А для селфі використовується 44 МП датчик.

TCL Flex V виконаний у форм-факторі Samsung Galaxy Z Flip 3, але у складеному стані зазор між двома частинами не такий помітний, як у смартфоні корейського виробника.

Основний екран має пропорції 22 до 9 і роздільну здатність 1080 x 2400 пікселів.

На тильній стороні можна бачити великий вертикальний майданчик з основною камерою, де знайшлося місце для другого дисплея. Він використовується для відображення повідомлень. Працює новинка на базі операційної системи Android 11.

TCL Flex V стане найдешевшим гнучким смартфоном у світі. Він надійде у продаж за ціною близько $600-700, тоді як Samsung Galaxy Z Flip 3 коштує тисячу доларів.