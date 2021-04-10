Названо п’ять головних причин перегріву смартфону

Чому смартфон занадто нагрівається під час роботи: п’ять головних причин

За замовчуванням робоча температура смартфона не повинна перевищувати 45 градусів. У всякому разі, так вважають в компанії Huawei. Якщо смартфон нагрівся сильніше, то користування ним буде дискомфортним.

Чому смартфон може занадто сильно нагріватися під час роботи? На температуру можуть впливати різні фактори. Ось п’ять причин, через які смартфон може обпалювати руки.

1. Використання «ненажерливих» додатків

Це може бути камера, додаток для відеозв’язку, вимоглива до ресурсів гра. Якщо корпус пристрою нагрівся занадто сильно, краще закрити програму і відкласти смартфон в сторону, знявши чохол – так він охолоне швидше.

2. Занадто товстий чохол

Саме чохол іноді перешкоджає відведенню тепла. Якщо зайве тепло не може вийти через передбачені виробником місця (наприклад, це може бути задня стінка), то йому доводиться шукати інші шляхи.

В результаті може перегрітися матриця дисплея або інші вузли, що також вплине на довговічність роботи.

3. Шкідливі додатки

Якщо смартфон нагрівається і, можливо, занадто швидко розряджається навіть коли просто лежить на столі, це може бути обумовлено впливом шкідливих додатків. У цьому випадку має сенс просканувати смартфон за допомогою антивірусу, але такий метод не завжди дає результат.

У багатьох випадках допомагає збереження важливих даних і повне скидання до заводських налаштувань.

4. Робота сервісів у фоновому режимі

Крім вірусів, викликати підвищений розряд акумулятора можуть сервіси, що працюють у фоновому режимі. Це можуть бути різні «очисники пам’яті», «монітори батареї» і навіть антивіруси.

Тим, хто не встановлює додатки в обхід Google Play, користуватися антивірусами ні до чого. А менеджери пам’яті і «економки батареї» в більшості своїй абсолютно марні. Має сенс вивчити список програм і позбутися від підозрілих і давно не використовуваних програм.

5. Зарядження батареї

А ось нагрів при зарядці – абсолютно нормальне явище, якого боятися не треба. Однак експерти не рекомендують одночасно заряджати апарат і запускати «прожерливі» програми на кшталт тривимірних ігор-стрілялок або гонок.

При такому сценарії акумулятор, по-перше, буде грітися ще сильніше, а по-друге, тепла додасть процесор. Все це не кращим чином впливає на термін роботи девайса. Наприклад, акумулятор в такому режимі змушений заряджатися та розряджатися одночасно – це призводить до його передчасного зносу.

Джерело: gsminfo.com.ua