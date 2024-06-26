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Країни НАТО матимуть проблеми з мобілізацією у разі війни з Росією – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Країни НАТО матимуть проблеми з мобілізацією у разі війни з Росією – Financial Times
Країни НАТО матимуть проблеми із призовом солдатів у разі війни
фото: Financial Times

Financial Times: Європі буде складно залучити до конфлікту з Росією понад 300 тис. військових

Європейські країни, що входять до НАТО, мають проблеми з набором нових військовослужбовців і можуть зіткнутися зі складнощами при мобілізації у разі конфлікту з Росією. Про це пише газета Financial Times.

«На папері європейські союзники по НАТО мають загалом 1,9 млн військовослужбовців – мабуть, достатньо, щоб протистояти Росії (1,1 мільйона солдатів і 1,5 мільйона резервістів). Але насправді європейським країнам НАТО буде важко залучити до участі у конфлікті понад 300 тис. військовослужбовців – і навіть у цьому випадку підготовка вимагатиме місяців», – наводить видання думку аналітиків.

За інформацією Financial Times, європейські країни НАТО офіційно мають 1,9 млн військовослужбовців. Цього контингенту, за оцінками видання, мало б вистачити для протидії ЗС РФ. Однак насправді європейцям буде важко залучити додатково понад 300 тис. військовослужбовців відповідно до нових оборонних планів. І навіть у разі повного набору їм знадобляться місяці підготовки. Необхідність мобілізації саме такої кількості людей видання не пояснює, однак у липні 2023 року лідери країн НАТО затвердили план розгортання 300 тис. військових на східному фланзі альянсу на випадок війни.

Проблему з дефіцитом кадрів в армії, зокрема, мають Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія, зазначає газета. Чисельність ЗС Німеччини становить 180 тис. осіб, їй не вистачає щонайменше ще 20 тис. для виконання зобов'язань у рамках НАТО.

Велика Британія протягом останнього десятиліття не виконувала щорічних планів щодо набору військовослужбовців, а минулого року чисельність сухопутних військ країни скоротилася на 4 тис. осіб.

Чисельність ЗС Франції з 2014 року зменшилася більш як на 16 тис. осіб, а італійській армії – більш ніж на 39 тис. уточнює Financial Times. Не краща ситуація і в Італії, де чисельність збройних сил за десять років скоротилася із 200 тис. до 160,9 тис.

Колишня помічниця генсека НАТО та експертка Європейської ради з міжнародних відносин Камілла Гранд зазначила, оборонне планування у Європі не було масовим. Це спричинило прогалини в процесі набору та щорічне скорочення збройних сил у більшості країн континенту.

«Якщо виникне криза, ми повинні бути в змозі переконати російську сторону, що на їхньому шляху стоїть не лише польська армія, а й що кавалерія наближається», – пояснила Гранд.

Наразі країни Європи зосередилися на збільшенні військових бюджетів, але мало хто поставив завдання на заклик більшої кількості громадян, каже колишній військовий та старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Бен Баррі.

За його словами, вже зараз армії «досягнули критичної маси», рівня «порочного кола», коли через брак людей падає загальна якість роботи і в результаті військові розчаровуються і теж йдуть.

Нагадаємо, міністерство оборони Німеччини планує додаткову закупівлю до 2,35 млн снарядів на суму до п'ятнадцяти мільярдів євро. Про масштабні плани бундесверу пише німецьке видання Der Spiegel.Відповідний запит на виділення грошей для закупівлі боєприпасів Міноборони ФРН уже надіслало до Бундестагу.

А от Чехія за військове майбутнє не хвилюється і навіть не має плану дій на випадок війни. На думку армійських експертів, це ганьба, тому що чеська громадськість зазвичай не має уявлення, що робити у разі війни.

Читайте також: Скільки країни НАТО витрачають на оборону. Цифри дивують
Теги: росія призов до армії Італія Франція Чехія війна Міноборони НАТО Німеччина Велика Британія

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