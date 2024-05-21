Нерозповсюдження зброї в космосі: Радбез ООН відхилив російський проєкт резолюції

Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий Росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю. Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Заступник постійгого представника США при ООН Роберт Вуд звинуватив Росію в лицемірстві, зазначивши, що Кремль «намагається відвернути увагу світової спільноти від розробки нового супутника з ядерним зарядом».

«Ми чули, як Путін публічно заявив, що РФ не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія б не наклала вето на резолюцію», – сказав Вуд, указавши, що протягом останніх кількох тижнів Росія намагалася відвернути увагу від своїх небезпечних зусиль з виведення ядерної зброї на орбіту.

Він нагадав, що 16 травня Російська Федерація запустила супутник, який США вважають «імовірною протикосмічною зброєю, що може бути здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті».

«Я читав ваш поганий текст… Ми вже бачили цей фільм», – зауважив американський дипломат, реагуючи на заперечення та репліки представника РФ.

Повідомляється, що за російський проєкт проголосувало сім держав (Росія, Алжир, Еквадор, Китай, Гаяна, Мозамбік, Сьєрра-Леоне), проти – теж сім (Франція, Японія, Мальта, Південна Корея, Словенія, Велика Британія США), утрималася Швейцарія.

Нагадаємо, у Білорусі неподалік від міста Осиповичі з березня 2023 року триває будівництво військової бази. Саме там Росія може зберігати ядерну зброю. Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на відповідні супутникові знімки від Maxar. Зокрема, на базі в Осиповичах, що за 190 км від українського кордону, зʼявилася нова тришарова огорожа, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Журналісти кажуть, реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах.

Кремль, ймовірно, знову активізує кампанію рефлексивного контролю, спрямовану на прийняття рішень на Заході, використовуючи ядерні погрози та дипломатичні маніпуляції. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що рефлексивне управління є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни. Ця тактика заснована на формуванні думки противника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він згодом добровільно чинив дії, вигідні Росії.

До слова, відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, білоруські військовослужбовці проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї. Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.За словами голови Міністерства оборони Білорусі Віктора Хреніна, розпорядження від Лукашенка було отримано сьогодні, 7 травня. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» і ескадрилья літаків Су-25.