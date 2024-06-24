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ЗСУ пояснили, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для своїх кораблів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ пояснили, чому росіяни вважають Азовське море безпечнішим для своїх кораблів
СБУ уразила щонайменше чотири ворожі кораблі поблизу акваторії Кримського півострова
фото: з відкритих джерел

Дмитро Плетенчук: «У Чорному морі фактично зараз один корабель – це носій, але він порожній»

Російські загарбники вважають Азовське море більш захищеним через закриту Керченську протоку. Про це заявив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Журналісти поставили запитання речнику ВМС, чи можна порівнювати можливості України щодо протидії флоту РФ в Чорному та Азовському морях.

«Так, порівнювати можна. Азовське море, направду, в якомусь сенсі ближче до нас. Але ворог, в першу чергу, розраховує на більш-менш вищий рівень безпеки через закриту Керченську протоку. Вони можуть вважати, що враховуючи, що вони набудували там «парканів», звузили прохід. Звісно, це не відкрите Чорне море, в якому таких можливостей в них нема. Тому, для них, ймовірно, це безпечніше. Крім того, вони фактично там змішались з цивільними суднами і звісно це може ускладнювати роботу в разі застосування якихось систем озброєння по цих кораблях. Вони це чудово розуміють і використовують», – відповів Плетенчук.

Оцінюючи можливість того, чи можуть росіяни вивести свій флот у Каспійське море речник ВМС України зауважив, що теоретично можуть, але не весь.

«Є така версія, що вони топчуться на виході, але не можуть ніяк наважитись покинути нашу акваторію. Теоретично, ті одиниці, які є в їх складі, вони технічно могли б туди зайти, принаймні малі кораблі. Але ви бачите, це для них не варіант. Вони готові спалити все, але не поступитися своїми імперськими амбіціями», – зазначив Плетенчук.

Інформуючи про нинішню ситуацію в Чорному морі він повідомив, що там перебуває один ракетносій, але він вже порожній. 

«За уточненою інформацією, минулого разу вони пускали ракети все ж таки з Чорного моря, а не Азовського. Зараз там знаходиться порожній цей підводний човен «Варшавянка». Тобто в Чорному морі фактично зараз один корабель – це носій, але він порожній», – сказав Плетенчук.

Також, за його словами, з Азовського моря вийшов один носій вчора, повернувся до пункту базування у Новоросійськ. 

«Тобто там зменшена кількість до двох носіїв крилатих ракет типу «Калібр». Вважаємо, що там до 16 ракет на борту може бути. Це не враховуючи ще інших кораблів, які в принципі там перебувають з метою навчань ймовірніше за все», – розповів речник МВС.

Нагадаємо, Служба безпеки уразила щонайменше чотири ворожі кораблі завдяки тому, що морські дрони СБУ Sea Baby заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Вибухівка була встановлена на маршрутах, якими користуються виключно військові кораблі рашистів.

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Теги: Чорне море Азовське море корабель росія

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