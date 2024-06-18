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Coca-Cola та Pepsi досі працюють у РФ, попри заяви про вихід з ринку – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Coca-Cola та Pepsi досі працюють у РФ, попри заяви про вихід з ринку – Bloomberg
У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. заявила, що припинила виробництво та продаж там Pepsi
фото з відкритих джерел

Компанія Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, які пообіцяли піти з Росії

Після повномасштабного вторгнення міжнародні компанії заявили, що скорочують свою діяльність на території Росії. Однак багато з них порушили обіцянку і досі працюють в РФ, зокрема, йдеться про Coca-Cola та Pepsi. Про це пише Bloomberg.

Компанія Coca-Cola була однією з перших транснаціональних корпорацій, які пообіцяли піти з Росії на знак протесту проти повномасштабної війни. Прагнучи уникнути неминучих проблем, пов'язаних із дотриманням очікуваних західних санкцій щодо Кремля, Coca-Cola попросила своїх партнерів забрати банки та пляшки з магазинів, припинити постачання сиропу в автомати з газуванням та припинити виробництво напоїв.

Як зазначає видання, два роки по тому характерний червоний логотип Coca-Cola, як і раніше, легко знайти в супермаркетах і ресторанах по всій країні. А беручи до уваги новинку під назвою «Добрий Cola», що продається в банках з напрочуд знайомим червоним відтінком і смаком, який мало хто зможе відрізнити від оригіналу, Coca-Cola за деякими показниками залишається провідним виробником газованих напоїв у Росії.

Це пов'язано з тим, що Multon Partners, виробник напою в країні, належить окремій компанії Coca-Cola HBC, зареєстрованій на Лондонській фондовій біржі, де головній компанії в США належить 21% акцій. Коли після вторгнення HBC припинила виробництво кока-коли, Multon представив «Добрий Cola». Вона стала найпопулярнішим газуванням у країні, займаючи 13% ринку. «Прибуток від продажу Coca-Cola у Росії просто перейшов до Coca-Cola HBC, яка завоювала частку ринку завдяки успіху «Доброго», – каже Гаррет Нельсон, аналітик CFRA Research.

Натомість сама Coca-Cola, як і раніше, широко доступна, її імпортують із сусідніх країн, таких як Грузія та Казахстан. Після вторгнення у Росії ухвалили закон, що дозволяє продавати брендові товари без згоди власника товарного знака. Оскільки вантажівки перевозять незліченну кількість товарів через кордон, росіяни, які прагнуть справжніх речей, все ще можуть їх отримати. Тільки завдяки цьому імпорту Coca-Cola посіла третє місце у рейтингу газованих напоїв у Росії, посідаючи 6% ринку.

Bloomberg наголошує, це не означає, що компанія Coca-Cola не постраждала. Хоча її обсяги в Росії зросли на 12% минулого року, але залишалися майже на третину нижче рівня 2021 року, коли Coca-Cola була безалкогольним напоєм, що найбільше продається, з 26% ринку. І хоча Coca-Cola отримує прибуток від популярності «Доброго» і сокового бізнесу Multon, що лідирує на ринку, компанія з Атланти заявляє, що відмовилася від управління цим підприємством.

Найбільш продавані газовані напої в Росії
Найбільш продавані газовані напої в Росії
фото: Bloomberg

PepsiCo Inc.

У вересні 2022 року компанія PepsiCo Inc. заявила, що припинила виробництво та продаж там Pepsi, Mountain Dew та 7Up, а її частка на ринку скоротилася. Але незабаром Pepsi додала нову колу Evervess та збільшила виробництво Frustyle (схожого на фруктову Mirinda) на своїх пів дюжини заводів у країні. Торік продаж напоїв російського підрозділу підскочив на 12%, до 209 млрд рублів ($2,3 млрд), свідчать звіти місцевих податкових органів. А виручка бізнесу дитячого харчування та молочних продуктів минулого року зросла на 10%, до 129 млрд руб.

За даними дослідження Єльської школи менеджменту, з 2022 року понад 1000 транснаціональних корпорацій заявили, що скорочують свою діяльність у Росії. Але багато хто залишився. Unilever Plc і Nestlé SA, які мали там великі виробничі потужності, не хотіли продавати свої підприємства з величезною знижкою, яку Кремль вимагав як податок на вихід. Активи данської пивоварні Carlsberg AS і гіганта з виробництва йогуртів Danone SA були конфісковані, коли вони намагалися піти, хоча Danone зрештою домовилася про продаж компанії, якій надавав перевагу уряд. Французький оператор супермаркетів Auchan, ритейлер одягу Benetton Group та мережі ресторанів Subway та TGI Fridays продовжують працювати в Росії без видимих планів скорочення.

Для компаній, які ще перебувають у країні, репатріація доходів є складним завданням, оскільки їм потрібно важко отримати дозвіл на вивіз грошей. Але прибуток суттєвий. Завдяки військовим витратам російська економіка зросла на 3,6% минулого року, що допомогло знизити безробіття до історичного мінімуму 2,6% і різко підвищити заробітну плату.

«Існує м'яка фіскальна політика, що закачує рекордні суми грошей у державний сектор. А ринок праці в Росії надзвичайно вузький», – каже Тетяна Орлова з Oxford Economics

Нагадаємо, Росія через понад два роки від початку повномасштабного вторгнення не відчуває значного дефіциту товарів від західних компаній, через так званий «сірий імпорт». У РФ навіть зʼявились окремі компанії, які займаються доставленням товарів західних компаній до країни «під ключ».

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Теги: ринок росія війна санкції бізнес

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