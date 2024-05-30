Китай запустив у космос чотири супутники: для чого вони призначені

Супутники, запущені в межах цієї місії, можуть надавати глобальні потокові послуги майже в реальному часі

Китайська приватна космічна компанія Galactic Energy здійснила другий морський запуск своєї ракети-носія «Церера-1S Y2» (Ceres-1S Y2), яка вивела в космос чотири супутники для збору і передачі даних. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CGTN.

Ракета-носій із космічними апаратами сузір’я «Тяньці» (Tianqi Constellation) під номерами 25-28 стартувала з мобільної морської платформи у Жовтому морі біля узбережжя східної китайської провінції Шаньдун у середу о 16:12 за місцевим часом.

Повідомляється, що «Церера-1S Y2» успішно вивела супутники на 850-кілометрову низьку навколоземну орбіту.

«Церера-1S» – це видозмінений для запусків із морської платформи варіант розробленої Galactic Energy базової моделі чотириступеневої ракети легкого класу «Церера-1» (Ceres-1), здатної вивести на навколоземну орбіту близько 300 кілограмів корисного вантажу. Ракета сконструйована так, щоб її можна було швидко адаптувати до запуску з будь-яких стартових майданчиків і надавати високоякісні та недорогі послуги з запуску різних типів малих супутників.

Чотири супутники, запущені в межах цієї місії, можуть надавати глобальні потокові послуги майже в реальному часі і є частиною низькоорбітального угруповання Tianqi Internet of Things (інтернету речей), яким керує одна з китайських приватних компаній.

Сузір’я «Тяньці», яке ще формується, буде складатися з 38 супутників та наземних станцій і надаватиме глобальні послуги передачі даних для різних прикладних сценаріїв інформаційної індустрії інтернету речей у Китаї.

Зараз на орбіті працюють двадцять п’ять космічних апарати, дані з яких використовуються в різних галузях, включаючи лісове й сільське господарство, надзвичайні ситуації, туризм, охорона води, пошук покладів нафти, моніторинг стану океанів, розумні міста й багато інших сценаріїв у цифровій економіці.