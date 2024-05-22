США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника

Минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американських спецслужб, є зброєю

Російська Федерація розгорнула нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США

Космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Usspacecom у розмові з журналістами, РФ «розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США».

«Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті», – сказав він.

Йдеться про розгорнення на низькій навколоземній орбіті щонайменше дев’ять супутників, у тому числі Cosmos 2576, що називають типом російського військового «інспекторського» космічного корабля. Ці супутники були виведені в космос російською ракетою-носієм «Союз», що стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня.

«Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним», – сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.

Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску Cosmos 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.

У звіті розвідслужб Штатів зазначається, що Cosmos 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.

Станом на вівторок Cosmos 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.

До слова, Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий Росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю.

Як повідомлялося, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.