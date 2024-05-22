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США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США вважають, що Росія запустила космічну зброю на шляху американського супутника
Минулого тижня Росія запустила супутник, який, на думку американських спецслужб, є зброєю
фото з відкритих джерел

Російська Федерація розгорнула нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США

Космічне командування США (Usspacecom) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Usspacecom у розмові з журналістами, РФ «розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США».

«Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті», – сказав він.

Йдеться про розгорнення на низькій навколоземній орбіті щонайменше дев’ять супутників, у тому числі Cosmos 2576, що називають типом російського військового «інспекторського» космічного корабля. Ці супутники були виведені в космос російською ракетою-носієм «Союз», що стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня.

«Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним», – сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.

Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску Cosmos 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.

У звіті розвідслужб Штатів зазначається, що Cosmos 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.

Станом на вівторок Cosmos 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.

До слова, Рада Безпеки ООН відхилила проєкт резолюції про нерозповсюдження зброї в космічному просторі, висунутий Росією, яка у квітні заветувала подібний документ, підтриманий переважною більшістю.

Як повідомлялося, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

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Теги: росія США космос зброя

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