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Петро Олещук Політолог

Захід втомився від війни в Україні? Як суспільству вкладають потрібні думки

glavcom.ua
Правильні експерти у правильний час вкинули потрібну тезу про «втому від війни»
фото з відкритих джерел

Про соціальне управління за новітніх умов

Зараз усі масово викладають власні фотографії у 21 рік. Дуже корисна річ. Корисна для тих, хто виготовляє алгоритми розпізнавання облич. Ви не думали, чого саме 21 рік? А все дуже просто. Бо у 3 роки людина буде сильно відрізнятися від себе дорослої. А у 21 – ні. 21 – зручна відправна точка, аби потім, співставляючи з пізніми фотографіями, моделювати вікові зміни зовнішності.

Коротше кажучи, «випадковий» флешмоб виявляється дуже корисним для тих, хто буде на цих даних «тренувати» ШІ. Чи не випадковий?

Ви помічали, скільки «прекрасних ідей» ви одержуєте з інформаційного середовища, які вам видаються одразу настільки прекрасними, що ви їх починаєте вважати ледь не своїми? І мова не лише про викладання у соціальні мережі якоїсь особистої інформації.

Як західні політики дізналися, що їхні суспільства «втомилися» від війни в Україні? А дуже просто. Правильні експерти у правильний час вкинули потрібну тезу. Теза запам'яталася, засвоїлася, і почала ширитися. І зараз ідея про «втому від війни» ледь не вважається сама собою зрозумілою. Хоча від чого вони там могли «втомитися»? Від копійчаних втрат із бюджету, які тривають аж два роки?

Величезні суми з бюджету держав Заходу йдуть десятиліттями на «боротьбу зі змінами клімату». При цьому передбачається, що люди, які витрачають на це гроші, не побачать результатів цих витрат. Але ніхто не «втомлюється». Чому? Бо немає кому масово пояснити цю «втому». Вкинути відповідний словесний конструкт.

Чимала кількість того, що ми начебто «хочемо» робити ми робимо тому, що потреба у цьому бажанні була кимось турботливо збудована, оформлена.

Наприклад, «потреба» викласти фотографію себе у віці 21 року, яка просто оформила і направила у бажаному для когось напрямку неусвідомлене бажання відчути себе знову молодим, здоровим, на початку життя та життєвих звершень.

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Теги: ЗМІ США гроші українці Україна соціальні мережі штучний інтелект

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