Ілон Маск таємно відвідував Білий дім

Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії

Маск здійснив перший візит до Білого дому за час президентства Байдена

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідав Білий дім. Про це повідомляє NBC News.

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Це був перший візит Маска до Білого дому за час президентства Джо Байдена. Однак президент не зустрічався з мільярдером.

Маск здійснив візит, щоб обговорити з американськими чиновниками перспективи та ризики розвитку штучного інтелекту.

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У журналі відвідування Білого дому йдеться про те, що його зустріч відбулася в західному крилі комплексу, і що з ним також був присутній Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики Tesla.

Раніше того ж дня Маск та інші керівники технологічної галузі зустрілися із законодавцями та журналістами на Капітолійському пагорбі на саміті зі штучного інтелекту.

Білий дім заявив, що на зустрічі йшлося про штучний інтелект. Представниця Білого дому Робін Паттерсон заявила, що ця зустріч «була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства».

«Адміністрація Байдена-Харріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці», – сказала Паттерсон.

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Зазначимо, Ілон Маск впродовж багатьох років скаржився, що чиновники Байдена ігнорують його та його компанії.

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.