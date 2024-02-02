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Євросоюз дійшов згоди щодо механізму регулювання штучного інтелекту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз дійшов згоди щодо механізму регулювання штучного інтелекту
Угода про штучний інтелект може заборонити або обмежити застосування цієї технології в деяких сферах
фото з відкритих джерел

Євросоюз є першим, хто погодив запровадження обов'язкових правил для технологій штучного інтелекту

Заступники постійних представників держав-членів Європейського Союзу в Брюсселі 2 лютого досягли угоди щодо Акту про штучний інтелект, який стане першим механізмом обов’язкового регулювання цієї сфери у світі. Про це пише Politico.

Майбутній Акт про штучний інтелект, згідно з погодженим проєктом, заборонить або обмежить застосування цієї технології в деяких сферах, а також зобов’яже розробників дотримуватись стандартів прозорості та стрес-тестування.

Євросоюз є першим, хто погодив запровадження обов'язкових правил для технологій штучного інтелекту. Рішення заступників послів держав-членів ЄС передує попередній згоді трьох ключових євроінституцій, про яку оголосили у грудні.

Як зазначає Politico, подальше погодження Акта про штучний інтелект постало перед опором найбільших економік ЄС – Німеччини та Франції, які побоювались через падіння конкурентоспроможності своїх компаній, та Австрії, яка висловлювала заперечення щодо положень про захист даних.

Зрештою, за даними Politico, опір трьох країн вдалось подолати запевненнями, що Єврокомісія зробить офіційні заяви щодо питань, які тих непокоять – позаяк саме вона відповідатиме за втілення Акта про штучний інтелект.

Акт все ще потребує офіційного схвалення Європейського парламенту, де досі тривають дискусії про його найбільш неоднозначні положення – зокрема про технологію розпізнавання облич. Поза тим, після погодження на рівні комітетів голосування у Європарламенті може відбутись у квітні.

Нагадаємо, після більш ніж 37 годин переговорів цього тижня делегати від Європейської комісії, Європейського парламенту та 27 країн-членів ЄС досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ).

До слова, подальший розвиток штучного інтелекту (ШІ) може призвести до скорочення кількості робочих місць та посилення нерівності у світі, припустила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

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Теги: штучний інтелект Європейський союз технології

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