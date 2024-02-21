ЗСУ застосували на фронті дрони зі штучним інтелектом

Наразі вже відбувається тестування окремих систем

Деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах. Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на брифінгу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні», – зазначив він.

Водночас, за його словами, використання дронів зі штучним інтелектом також пов’язане з труднощами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Важливим аспектом є навчитися розрізняти реальне зображення від того, що створено штучним інтелектом. «Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю «пальців». Ось якраз ця кількість «пальців» на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті», – пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.

Він додав, що наразі вже відбувається тестування окремих систем.

«Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проєкти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів», – резюмував Сухаревський.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.