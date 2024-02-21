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ЗСУ застосували на фронті дрони зі штучним інтелектом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ застосували на фронті дрони зі штучним інтелектом
Український дрон аналогічним російському «Ланцету»
фото ілюстративне

Наразі вже відбувається тестування окремих систем

Деякі підрозділи українських військових вже випробовують дрони-камікадзе з використанням штучного інтелекту та вивчають їхнє можливе застосування у бойових умовах. Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський на брифінгу.

«Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні», – зазначив він.

Водночас, за його словами, використання дронів зі штучним інтелектом також пов’язане з труднощами.

Важливим аспектом є навчитися розрізняти реальне зображення від того, що створено штучним інтелектом. «Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю «пальців». Ось якраз ця кількість «пальців» на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на фронті», –  пояснив заступник головнокомандувача ЗСУ.

Він додав, що наразі вже відбувається тестування окремих систем.

«Ця робота йде. Вже навіть деякі пілотні проєкти тестуються окремими пілотами та окремими підрозділами на фронті. Я вірю в найближчу перспективу розвитку цього напрямку, і сподіваюся на допомогу партнерів», –  резюмував Сухаревський. 

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував випуск дронів із технологією штучного інтелекту. За словами міністра, близько 20 українських компаній активно освоюють впровадження технологій штучного інтелекту в безпілотні апарати. За його словами, український дрон буде аналогічним російському «Ланцету». Протягом останніх шести місяців багато компаній працювали над тим, щоб створити такий аналог.

Теги: безпілотник штучний інтелект війна ЗСУ

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