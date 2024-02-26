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У «Дії» з’являться освітні документи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У «Дії» з’являться освітні документи
До тестування можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код
фото з відкритих джерел

Мінцифри запускає бета-тестування нової послуги в застосунку «Дія»

У «Дії» запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. Про це повідомляє міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до закладів вищої освіти – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у «Дії», – написав він.

За словами міністра, зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

«У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії», – додав Федоров.

Нагадаємо, найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі «єВідновлення» вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

Протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров Дія освіта технології

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