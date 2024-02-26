У «Дії» з’являться освітні документи

До тестування можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код

Мінцифри запускає бета-тестування нової послуги в застосунку «Дія»

У «Дії» запустять новий вид електронних документів. Стануть доступні дипломи про освіту та шкільні атестати. Про це повідомляє міністр з цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до закладів вищої освіти – зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою – у «Дії», – написав він.

За словами міністра, зараз триває бета-тестування нового сервісу. До нього можуть долучитися громадяни України, яким виповнилося 14 років та які мають ідентифікаційний код.

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«У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії», – додав Федоров.

Нагадаємо, найближчим часом у застосунку «Дія» з'являться вісім нових послуг. Серед них – розмитнення авто, онлайн-шлюб, кабінет пацієнта та інші.

Раніше уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Нагадаємо, українці, які мають житлові сертифікати як компенсацію за знищене майно, починаючи з 27 грудня можуть використати їх для придбання нової домівки. Щоб скористатися послугою, власникам сертифікатів потрібно оновити застосунок до останньої версії, відкрити у розділі «єВідновлення» вкладку «Сертифікати на житло» і забронювати кошти.

Протягом п'яти робочих днів має надійти підтвердження про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу.