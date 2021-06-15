Українці створили додаток для iPhone, який показує якість повітря
Віджет для iPhone від української команди розповість про якість повітря у Києві та Львові
Мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального додатку для смартфонів iPhone. Віджет «Повітря NOW» від української команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.
Віджет має два розміри – малий та середній. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.
Користуватися додатком дуже просто:
- повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений;
- прийнятне – жовтий;
- нездорове для чутливих осіб – помаранчевий;
- нездорове для всіх – червоний.
Додаток інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.
Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно:
- завантажити додаток «Повітря NOW»;
- утримати палець на екрані;
- натиснути хрестик у верхньому куті;
- обрати потрібний віджет.
Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.
Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київі та близько 20 у Львові.
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Джерело: 24 канал