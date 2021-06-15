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    Українці створили додаток для iPhone, який показує якість повітря

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    Додаток для iPhone показує якість повітря - Українці створили додаток для iPhone, який показує якість повітря
    Додаток для iPhone показує якість повітря
    Фото: Наш Київ

    Віджет для iPhone від української команди розповість про якість повітря у Києві та Львові

    Мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального додатку для смартфонів iPhone. Віджет «Повітря NOW» від української команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.

    Віджет має два розміри – малий та середній. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

    Користуватися додатком дуже просто:

    • повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений;
    • прийнятне – жовтий;
    • нездорове для чутливих осіб – помаранчевий;
    • нездорове для всіх – червоний.

    Додаток інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.

    Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно:

    • завантажити додаток «Повітря NOW»;
    • утримати палець на екрані;
    • натиснути хрестик у верхньому куті;
    • обрати потрібний віджет.

    Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.

    Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київі та близько 20 у Львові.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: смартфон
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    Українці створили додаток для iPhone, який показує якість повітря