Українці створили додаток для iPhone, який показує якість повітря

Віджет для iPhone від української команди розповість про якість повітря у Києві та Львові

Мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального додатку для смартфонів iPhone. Віджет «Повітря NOW» від української команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.

Віджет має два розміри – малий та середній. Перед початком роботи застосунку необхідно дати доступ до локації, так він повідомлятиме показники актуальні для вашого місця і змінюватиме їх при пересуванні містом. Дані оновлюються автоматично.

Користуватися додатком дуже просто:

повітря чисте – віджет на екрані телефона зелений;

прийнятне – жовтий;

нездорове для чутливих осіб – помаранчевий;

нездорове для всіх – червоний.

Додаток інформуватиме про якість повітря українською, англійською чи російською мовами, у залежності від мови інтерфейсу.

Щоб встановити віджет на iPhone, потрібно:

завантажити додаток «Повітря NOW»;

утримати палець на екрані;

натиснути хрестик у верхньому куті;

обрати потрібний віджет.

Завантажити безкоштовний застосунок на iPhone можна в AppStore.

Дані для віджета надає система моніторингу ЛУН Місто Air, а це понад 80 станцій у Київі та близько 20 у Львові.

Джерело: 24 канал