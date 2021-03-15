Флагманський смартфон Xiaomi отримав низьку «ремонтну» оцінку

Експерти зробили висновок: новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11 краще не ламати

Фахівці iFixit розібрали новий флагманський смартфон Xiaomi Mi 11, щоб перевірити з чого він складається. Виявилося, що ремонтопридатність новинки тягне всього на 4 бали з 10.

Інженери кажуть, що замінити запчастини в Xiaomi Mi 11 не так просто. По-перше, у Mi 11 – модульна конструкція компонентів, які при цьому пов'язані між собою. Тобто при заміні одного, найімовірніше, доведеться міняти також інший.

Xiaomi Mi 11

По-друге, смартфон має закруглений дисплей. Через це його дуже складно від'єднати від панелі, при цьому не пошкодивши. Наприклад, дисплей доведеться знімати якщо щось трапиться зі сканером відбитків пальців.

Також фахівці відзначили не дуже стійкий клей.

Тож загалом цей смартфон краще не ламати і носити його завжди в чохлі.

Xiaomi Mi 11 оснащено 6.81-дюймовим AMOLED екраном з частотою оновлення 120 Гц. Ємність акумулятора – 4600 міліампер-годин.

Що відомо про новий смартфон від Apple – дивіться за цим посиланням.

Джерело: 24 канал