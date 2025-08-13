Китайці розробили робот-пилосос із двома ШІ-руками

Dreame представила перший у світі робот-пилосос із двома роботизованими «руками»

Компанія Dreame Technology здійснила прорив у галузі розумної побутової техніки, анонсувавши створення унікального робота-мийника підлоги. Головна особливість новинки – наявність двох роботизованих рук, що, за твердженням компанії, значно підвищить ефективність прибирання. Цей інноваційний підхід дозволяє роботові виконувати різні завдання одночасно. Про це пише «Главком» із посиланням на ithome.

Одна з «рук» призначена для інтенсивного очищення стійких забруднень і плям, а інша сфокусована на прибиранні в кутах і видаленні розводів від води. Завдяки такому розподілу праці та використанню штучного інтелекту, робот здатен впоратися навіть із найскладнішими забрудненнями, такими як прилипла жувальна гумка.

Dreame Technology – китайська компанія, була заснована у 2017 році, а її штаб-квартира розташована в місті Сучжоу, Китай. Dreame є частиною системи Xiaomi.

Dreame позиціонує свою розробку як революційне рішення, яке дозволить досягти синергетичного та взаємодоповнюючого процесу прибирання. Ця новинка обіцяє задати новий стандарт в індустрії роботів для домашнього прибирання, запропонувавши користувачам безпрецедентний рівень чистоти та зручності. Наразі компанія не розкриває подробиць про дату випуску та ціну пристрою.

Нагадаємо, китайська компанія Fourier готує до запуску гуманоїдного робота GR-3 – компактного та дружнього помічника для побуту, шкіл і лікарень. Пристрій позиціонують як «найчарівнішого» з-поміж усіх наявних гуманоїдів. На відміну від попередників – моделей GR-1 і GR-2 – GR-3 має компактніші розміри (приблизно 134 см у висоту) та більш м’який, симпатичний дизайн, що робить його ідеальним для використання вдома, в освітніх установах, лікарнях і публічних просторах.