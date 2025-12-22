Google та Apple заборонили співробітникам з візами виїжджати зі США: у чому причина

Бюрократичні процедури та «ручні» перевірки соцсетей паралізували швидку видачу документів

Технологічні гіганти Google та Apple розіслали термінові попередження своїм іноземним співробітникам, які працюють за візами (зокрема H-1B). Компанії радять утриматися від міжнародних поїздок через критичні затримки в роботі американських консульств та посилення перевірок. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

Згідно з внутрішніми меморандумами компаній, з якими ознайомилося видання Business Insider, юридичні консультанти Apple та Google фіксують «значні затримки» у призначенні візових інтерв’ю по всьому світу.

В окремих посольствах час очікування на штамп у паспорті може сягати 12 місяців.

Співробітники, які виїдуть зі США без дійсного штампа, ризикують опинитися за межами країни на невизначений термін, що ставить під загрозу їхню роботу та статус.

Однією з головних причин уповільнення процесів стало впровадження нових вимог безпеки. Тепер кандидати на отримання віз H-1B, студенти та учасники програм обміну повинні надавати історію своїх акаунтів у соціальних мережах за останні п'ять років. Посилений контроль стосується не лише самих працівників, а й членів їхніх родин (утриманців).

Ситуація загострилася після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Адміністрація президента активно працює над посиленням візового контролю для всіх категорій іноземців.

Додатковим фактором напруженості стала трагедія в Браунівському університеті 14 грудня. Через стрілянину, влаштовану іммігрантом, який прибув до країни за програмою Diversity Visa (лотерея грін-карт), Вашингтон ухвалив рішення про призупинення цієї програми. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем підтвердила, що перевірка біографій та способів в’їзду іноземців тепер буде максимально жорсткою.

«Ми наполегливо рекомендуємо уникати міжнародних поїздок, оскільки ви ризикуєте залишитися за межами США на тривалий термін», – йдеться у листі Google до співробітників.

Попередження стосується власників наступних типів віз:

H-1B – висококваліфіковані спеціалісти (ІТ, інженерія).

L-1 – внутрішньокорпоративні переведення.

F-1 – студенти.

J-1 – учасники програм обміну.

