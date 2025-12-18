Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони

Шмигаль заявив, що закупівлі дронів-перехоплювачів є пріоритетом на 2026 рік

У грудні Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами урядовця, перехоплювачі дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет. Як зазначив очільник Міноборони, закупівлі «протишахедних» БпЛА є ключовим пріоритетом на 2026 рік.

«Системно працюємо з ринком, щоб забезпечити безперервність і достатні обсяги постачання. Станом на грудень маємо контракти з більш ніж 10 виробниками таких безпілотників. Дрони-перехоплювачі тактичного рівня вже додані до маркетплейса DOT-Chain Defence. Завдяки цій системі бойові бригади можуть самостійно обирати необхідні засоби для протидії ворожим розвідувальним та ударним БпЛА», – каже він.

Нагадаємо, Україна спільно зі США почала виробляти дрони-перехоплювачі. Раніше Зеленський заявив про значне зростання результатів роботи цих БпЛА.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.