У Китаї відкрився перший у світі торговий центр роботів (відео, фото)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
У Китаї відкрився перший у світі торговий центр роботів (відео, фото)
Гуманоїдна копія Альберта Ейнштейна у натуральну величину у магазині
фото: скріншот з відео

Компанія пропонує понад 100 моделей як для бізнесу, так і особистого користування

У Пекіні відкрили перший у світі магазин із продажу гуманоїдних роботів. Вартість Андроїдів починається від 2000 юанів (~11 000 грн) і доходить до кількох мільйонів, пише BBC, передає «Главком».

Чотириповерховий центр у високотехнологічному районі E-Town об’єднав понад 100 роботів від більш ніж 40 брендів, включно з китайськими Ubtech Robotics та Unitree Robotics. Він працює за моделлю «4S», відомою в автосалонах: продаж, сервіс, запасні частини та збір відгуків клієнтів в одному місці.

Ціни на роботи варіюються від 2000 юанів ($278) до кількох мільйонів. Серед найдорожчих – гуманоїд, що відтворює Альберта Ейнштейна, вартістю 700 тис. юанів ($97 тис.).

У центрі також діє ресторан, де страви готують роботи-кухарі, а подають роботи-офіціанти.

Відвідувачі можуть побачити роботів, які грають у футбол і китайські шахи, роботів-собак та зустріти аніматронних версій історичних постатей.

Відкриття Robot Mall збігається з початком п'ятиденної Всесвітньої конференції роботів, яка стартувала у Пекіні у п'ятницю.

Китайські державні ЗМІ повідомили, що цього року на заході буде представлено понад 1500 експонатів від понад 200 місцевих і закордонних робототехнічних компаній.

Пекін також готується прийняти перші Всесвітні ігри гуманоїдних роботів з 14 по 17 серпня. Команди з понад 20 країн змагатимуться у змаганнях, включаючи легку атлетику, танці та футбол.

За даними Global Times, у 2024 році на Китай припало дві третини всіх світових патентних заявок у сфері робототехніки. За рік у країні було вироблено 556 тис. промислових роботів, що закріпило за Китаєм статус найбільшого виробника у цій галузі.

Нагадаємо, що перший у Китаї людиноподібний робот був прийнятий до аспірантури Шанхайської театральної академії.

