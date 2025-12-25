Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона

У Південній Кореї ввели обов'язкове розпізнавання обличчя для активації смартфонів

У Південній Кореї набули чинності нові суворі правила активації мобільних пристроїв. Відтепер кожен користувач при первинному налаштуванні смартфона зобов'язаний пройти процедуру розпізнавання обличчя. Цей захід став обов'язковим з 23 грудня 2025 року для всіх нових клієнтів, незалежно від способу придбання гаджета – онлайн чи в магазині. Як повідомляє «Главком» із посиланням на scworld.com, звичайної перевірки посвідчення особи відтепер недостатньо.

Під час активації нового пристрою користувач має скористатися спеціальним додатком для аутентифікації під назвою PASS. Процес виглядає наступним чином: користувач завантажує додаток PASS, робить фотографію обличчя в реальному часі. Система порівнює біометричні дані з державними реєстрами для підтвердження особи.

Нове правило вже діє для абонентів найбільших операторів країни: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також для бюджетних віртуальних провайдерів. Уряд планує, що до 23 березня 2026 року до системи приєднаються абсолютно всі учасники телеком-ринку.

Влада пояснює такі радикальні кроки необхідністю захистити громадян від кіберзлочинців. Шахраї часто використовують смартфони, зареєстровані на вкрадені або підроблені паспортні дані. Біометрична ідентифікація робить неможливим масову активацію «сірих» номерів.

Представники державних органів поспішили заспокоїти правозахисників та користувачів щодо збереження приватних даних. За офіційними заявами, цифрові знімки обличчя не зберігаються в базах даних на постійній основі. Біометрія використовується лише для одноразової звірки особистості під час активації, після чого дані видаляються. Передача цієї інформації третім особам суворо заборонена законом.

Раніше депутат консервативної «Партії народної сили» Південної Кореї Ю Йон-ха підкорив мережу кадрами, де він малював на аркуші паперу горилу з картинки на ноутбуці під час засідання. Депутат заявив, що таким чином він бореться зі стресом.