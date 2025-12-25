Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
Південна Корея посилює правила реєстрації смартфонів
фото із відкритих джерел

У Південній Кореї ввели обов'язкове розпізнавання обличчя для активації смартфонів

У Південній Кореї набули чинності нові суворі правила активації мобільних пристроїв. Відтепер кожен користувач при первинному налаштуванні смартфона зобов'язаний пройти процедуру розпізнавання обличчя. Цей захід став обов'язковим з 23 грудня 2025 року для всіх нових клієнтів, незалежно від способу придбання гаджета – онлайн чи в магазині. Як повідомляє «Главком» із посиланням на scworld.com, звичайної перевірки посвідчення особи відтепер недостатньо.

Під час активації нового пристрою користувач має скористатися спеціальним додатком для аутентифікації під назвою PASS. Процес виглядає наступним чином: користувач завантажує додаток PASS, робить фотографію обличчя в реальному часі. Система порівнює біометричні дані з державними реєстрами для підтвердження особи.

Нове правило вже діє для абонентів найбільших операторів країни: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також для бюджетних віртуальних провайдерів. Уряд планує, що до 23 березня 2026 року до системи приєднаються абсолютно всі учасники телеком-ринку.

Влада пояснює такі радикальні кроки необхідністю захистити громадян від кіберзлочинців. Шахраї часто використовують смартфони, зареєстровані на вкрадені або підроблені паспортні дані. Біометрична ідентифікація робить неможливим масову активацію «сірих» номерів.

Представники державних органів поспішили заспокоїти правозахисників та користувачів щодо збереження приватних даних. За офіційними заявами, цифрові знімки обличчя не зберігаються в базах даних на постійній основі. Біометрія використовується лише для одноразової звірки особистості під час активації, після чого дані видаляються. Передача цієї інформації третім особам суворо заборонена законом.

Раніше депутат консервативної «Партії народної сили» Південної Кореї Ю Йон-ха підкорив мережу кадрами, де він малював на аркуші паперу горилу з картинки на ноутбуці під час засідання. Депутат заявив, що таким чином він бореться зі стресом. 

Читайте також:

Теги: Південна Корея смартфон правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
Корейці відтепер зобов'язані сканувати обличчя при купівлі нового смартфона
«Питання не в грошах». Президент пояснив, що заважає виробляти більше дронів-перехоплювачів
«Питання не в грошах». Президент пояснив, що заважає виробляти більше дронів-перехоплювачів
Google та Apple заборонили співробітникам з візами виїжджати зі США: у чому причина
Google та Apple заборонили співробітникам з візами виїжджати зі США: у чому причина
Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони
Скільки дронів-перехоплювачів щодня отримують військові: дані Міноборони
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
Вчора, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
Вчора, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Вчора, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua