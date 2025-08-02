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Візьме весь побут на себе: китайська компанія презентує робота-помічника

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Візьме весь побут на себе: китайська компанія презентує робота-помічника
Дизайн робота привертає увагу публіки
фото: YouTube Fourier Robotics

Китайська компанія Fourier Robotics анонсувала випуск нового людиноподібного робота GR‑3

Китайська компанія Fourier готує до запуску гуманоїдного робота GR-3 – компактного та дружнього помічника для побуту, шкіл і лікарень. Офіційна презентація запланована на 6 серпня. Про це пише «Главком» із посиланням на Rude Baguette.

Пристрій позиціонують як «найчарівнішого» з-поміж усіх наявних гуманоїдів. На відміну від попередників – моделей GR-1 і GR-2 – GR-3 має компактніші розміри (приблизно 134 см у висоту) та більш м’який, симпатичний дизайн, що робить його ідеальним для використання вдома, в освітніх установах, лікарнях і публічних просторах.

«Дизайн GR-3 викликав значний інтерес серед ентузіастів робототехніки. Його «м’якша та дружня естетика» відрізняється від типових людиноподібних роботів, що привертає увагу потенційних користувачів. Користувачі на форумах звертають увагу на виразні очі та доступну поведінку робота», – пише Rude Baguette.

Очікується, що GR-3 збереже багато передових функцій, які відрізняють попередні моделі. GR-1, який дебютував у 2023 році, вирізнявся своїми 44 суглобами та здатністю ходити зі швидкістю 4,9 км/год. Він мав розширені можливості сприйняття, такі як шість RGB-камер та систему емоційної взаємодії. GR-2, випущений у 2024 році, покращив ці функції завдяки вищій кількості ступенів свободи, особливо що стосується спритності рук.

Робот оснащений великою мовною моделлю (LLM), яка забезпечує природну взаємодію з користувачем. Очікується, що GR-3 стане помічником у навчанні, догляді та спілкуванні. Його описують як «бот-компаньйон» або «бот-опікун», орієнтований на соціальну підтримку.

«Його коротший і легший корпус, ймовірно, буде доповнений зручними можливостями взаємодії, продовжуючи традицію компанії щодо поєднання передових технологій з доступним дизайном. Хоча конкретних деталей щодо майбутнього робота замало, очікується, що GR-3 надасть пріоритет соціальній взаємодії та легким побутовим завданням», – зазначає Rude Baguette.

Fourier Robotics підтвердила запуск GR-3 на початку серпня, викликавши хвилю зацікавлення серед фанатів робототехніки. Новий робот може стати першим компактним соціальним гуманоїдом компанії, що поєднає функціональність з дружелюбним дизайном і відкриє нові можливості для домашнього та освітнього застосування.

До слова, китайський робототехнічний стартап Robotera представив гуманоїдного робота нового покоління Robotera L7. Цей людиноподібний робот, зріст якого становить 175 см, нині вважається найшвидшим гуманоїдним роботом у світі.

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Теги: Китай робототехніка

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