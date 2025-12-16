Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
Нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire
фото:UK MOD

Ключові переваги лазерних систем зосереджені на низькій вартості, високій точності та універсальності у використанні

Велика Британія спрямує £20 млн на розробку нових лазерних систем, призначених для збиття безпілотників. Таке рішення ухвалене на тлі попереджень про необхідність НАТО активізувати підготовку до можливого конфлікту з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Цей план є частиною стратегії фінансування протидронової зброї від UK Defence Innovation (UKDI) – нового неурядового органу, створеного для залучення інвестицій у передові військові технології.

Міністерство оборони Британії зазначило, що нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire, встановлення яких на есмінці Королівського флоту заплановане на 2027 рік. Лазерна зброя розглядається як економічно вигідна альтернатива традиційним ракетам.

Ключові переваги лазерних систем зосереджені на низькій вартості, високій точності та універсальності у використанні. Один постріл системи DragonFire коштує лише £10 (близько $13). Лазерні системи мають здатність ефективно захищати від високошвидкісних ракет та дронів. Військове керівництво розглядає можливість встановлення лазерів на броньований наземний транспорт.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що після років недофінансування країна має вивести свої збройні сили та підприємства на передову оборонних інновацій.

«Стратегічний огляд оборони чітко вказав, що ми маємо винести уроки з війни в Україні, тому ми збільшуємо інвестиції в системи безпілотників і протидії безпілотникам. Постійні російські атаки на цивільних українців та вторгнення безпілотників у сіру зону по всій Європі показують, чому це так нагально», – заявив Гілі.

Нагадаємо, у своєму жорсткому виступі головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, попередив про зростаючу військову загрозу з боку Росії та закликав британців бути готовими до можливості бойових дій. 

Читайте також:

Теги: зброя Велика Британія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До ліквідації пожежыбуло залучено 13 рятувальників
У будинку культури на Харківщині сталася пожежа через удар дрона
Сьогодні, 10:59
Фахівці встановили, що знайдені предмети – це бойова частина та залишки ворожого безпілотного літального апарата «Герань-2»
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона (фото)
Вчора, 12:58
Масові прольоти дронів у Німеччині збігаються з курсуванням російських вантажних суден
Невпізнані дрони над Німеччиною: секретні звіти показали, до чого тут Росія
11 грудня, 12:23
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
BBC: Велика Британія не готова до тривалої війни з Росією
11 грудня, 04:26
Збройні сили Німеччини розпочинають розробку підрозділів безпілотників-камікадзе
Німеччина створить підрозділи з дронами-камікадзе у 2027 році
27 листопада, 07:34
Географія електронної компонентної бази цього БпЛА традиційна для іранських і російських розробок: США, Швейцарія, КНР, Японія, Тайвань, Нідерланди, Ірландія
Розвідка розкрила будову нового іранського Shahed-107, яким РФ атакує Україну
25 листопада, 09:01
Знайдено у Британії російський пристрій стеження
У Великій Британії дайвери знайшли російський пристрій стеження
24 листопада, 13:02
Географія підтримки тільки розширюється
Стратегічні угоди з Грецією, Францією та Іспанією. Що це означає для України?
18 листопада, 10:43
Під час атаки російських дронів на Україну низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі
Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
17 листопада, 14:18

Девайси

Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона
Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua