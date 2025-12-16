Британія інвестує £20 млн у лазери для знищення дронів

Ключові переваги лазерних систем зосереджені на низькій вартості, високій точності та універсальності у використанні

Велика Британія спрямує £20 млн на розробку нових лазерних систем, призначених для збиття безпілотників. Таке рішення ухвалене на тлі попереджень про необхідність НАТО активізувати підготовку до можливого конфлікту з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Цей план є частиною стратегії фінансування протидронової зброї від UK Defence Innovation (UKDI) – нового неурядового органу, створеного для залучення інвестицій у передові військові технології.

Міністерство оборони Британії зазначило, що нові розробки доповнять уже відомі лазери DragonFire, встановлення яких на есмінці Королівського флоту заплановане на 2027 рік. Лазерна зброя розглядається як економічно вигідна альтернатива традиційним ракетам.

Ключові переваги лазерних систем зосереджені на низькій вартості, високій точності та універсальності у використанні. Один постріл системи DragonFire коштує лише £10 (близько $13). Лазерні системи мають здатність ефективно захищати від високошвидкісних ракет та дронів. Військове керівництво розглядає можливість встановлення лазерів на броньований наземний транспорт.

Міністр оборони Британії Джон Гілі наголосив, що після років недофінансування країна має вивести свої збройні сили та підприємства на передову оборонних інновацій.

«Стратегічний огляд оборони чітко вказав, що ми маємо винести уроки з війни в Україні, тому ми збільшуємо інвестиції в системи безпілотників і протидії безпілотникам. Постійні російські атаки на цивільних українців та вторгнення безпілотників у сіру зону по всій Європі показують, чому це так нагально», – заявив Гілі.

Нагадаємо, у своєму жорсткому виступі головнокомандувач Збройних сил Великої Британії, головний маршал авіації сер Річард Найтон, попередив про зростаючу військову загрозу з боку Росії та закликав британців бути готовими до можливості бойових дій.