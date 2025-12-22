«Питання не в грошах». Президент пояснив, що заважає виробляти більше дронів-перехоплювачів

Зеленський наголосив, що оборонні заводи не в змозі виробляти швидко необхідну кількість дронів

Дрони-перехоплювачі демонструють високу ефективність у боротьбі з російськими повітряними цілями, проте їхньої кількості наразі недостатньо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера під час спілкування з журналістами у Дипломатичній академії, якого цитує «Суспільне».

Глава держави пояснив, що дрони-перехоплювачі є стратегічно важливим видом озброєння для України. На ринку працює кілька компаній, чиї вироби мають різні показники успішності перехоплення. Деякі моделі показують результат на рівні 90% ефективності, а інші – тримаються в межах 40–50%.

Президент підкреслив, що на нинішньому етапі головною перешкодою є не нестача коштів, а технічні можливості підприємств-виробників. Гроші на закупівлю засобів перехоплення є, проте заводи не в змозі випускати необхідну кількість дронів так швидко, як того потребує ситуація на полі бою.

«Питання вже не в грошах — вони завжди є на цей напрямок. Питання технічне: виробники просто не встигають зробити стільки, скільки нам зараз потрібно. Перехоплювачів від найбільш просунутих компаній все ще недостатньо», – розповів український лідер.

Нагадаємо, у грудні Агенція оборонних закупівель передає до війська в середньому майже 950 дронів-перехоплювачів на добу. Перехоплювачі дозволяють посилити захист від дронового терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет.

Як повідомлялося, Україна спільно зі США почала виробляти дрони-перехоплювачі. Раніше Зеленський заявив про значне зростання результатів роботи цих БпЛА.

До слова, у матері Bloomberg йдеться, що Україна стала супердержавою в галузі безпілотників, випускаючи 4 млн різних типів на рік для ударів по російських цілях на полі бою і в глибині країни. За деякими оцінками, США щорічно виробляють близько 100 тис. військових дронів.