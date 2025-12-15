Головна Техно Девайси
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Герань» із ракетою: розвідка повідомила, чим небезпечна модифікація
Ворожий безпілотник містить компоненти виробництва західних країн
фото: ГУР

Росіяни модернізували застарілу радянську розробку

Головне управління розвідки розкрило деталі будови нової модифікації російського дрона «Герань-2» серії «Э», оснащеного авіаційною ракетою Р-60 класу «повітря-повітря». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За даними української розвідки, росіяни модернізували застарілу радянську розробку – авіаційну ракету класу «повітря-повітря» Р-60 – пристосувавши її для встановлення на «Герані» (російська назва дрона «Шахед»). Метою такої адаптації є ураження українських гелікоптерів і літаків, залучених у полюванні на російські безпілотники.

Ракета з авіаційним пусковим пристроєм АПУ-60-1МД (П-62-1МД) монтується на спеціальний кронштейн у верхній передній частині фюзеляжу дрона. Безпілотник обладнано двома мережевими камерами – однією в носовій частині та ще однією позаду пускового вузла ракети. Передавання відеосигналу й команд керування здійснюється за допомогою китайського mesh-модема Xingkay Tech XK-F358.

Польотний контролер, а також навігаційні й інерціальні модулі залишилися типовими для інших «Гераней». Для супутникової навігації в умовах активного радіоелектронного протидіяння застосовується 12-канальний завадозахищений модуль «Комета».

Електронна начинка містить також одноплатний мікрокомп’ютер Raspberry Pi 4 (Велика Британія), трекер і два GSM-модеми для передавання телеметричних даних. Країни походження електронних компонентів залишаються стандартними для російських БпЛА цього типу: США, Китай, Швейцарія, Тайвань, Японія, Німеччина та Велика Британія.

Ймовірна схема застосування ракет передбачає передавання зображення з камер дрона через mesh-модем оператору. У разі появи українського літака або гелікоптера в зоні ураження оператор подає команду блоку автоматики ракети на пуск.

Після запуску теплова головка самонаведення Р-60 самостійно захоплює ціль. Також не виключається варіант попереднього захоплення цілі головкою самонаведення з передаванням цієї інформації оператору, який після цього дає команду на пуск.

«Основна мета нової розробки – створення загрози для української армійської та тактичної авіації, зниження ефективності її роботи з перехоплення ворожих БпЛА. Таким чином, російська багатоцільова версія іранського Shahed-136 отримує ще одне призначення, а досвід такого застосування, ймовірно, також буде переданий Ірану», – кажуть розвідники.

Нагадаємо, нещодавно уперше на ударному безпілотнику типу Shahed було виявлено встановлену ракету класу «повітря-повітря» Р-60.

До слова, російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу.

