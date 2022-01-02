Xiaomi презентувала флагманський «розумний» годинник

Китайці представили свій новий розкішний «розумний» годинник Xiaomi Watch S1

Xiaomi представила свій новий розкішний «розумний» годинник Watch S1, однією з головних особливостей яких є підтримка зовнішніх застосунків.

Watch S1 – найкращий і найбільш технічно досконалий смартгодинник Xiaomi на сьогодні. Він має корпус із нержавіючої сталі, що забезпечує водонепроникність до 5 АТМ. Також годинник отримав круглий 1,43-дюймовий AMOLED-екран, захищений сапфіровим склом. Силіконові та шкіряні ремінці доступні у різних кольорах, включаючи коричневий, чорний та синій.

Watch S1 пропонує датчик серцевого ритму, вбудований GPS-модуль, можливість вимірювання сатурації — рівня вмісту кисню в крові — та якості сну. Новий смартгодинник розпізнає 117 різних спортивних режимів і оснащений модулем NFC для безконтактної оплати.

Від одного заряду акумуляторної батареї місткістю 470 мАгод пристрій працює до 12 днів у стандартному режимі та до 24 днів у режимі очікування. Також підтримується бездротове з’єднання Bluetooth, завдяки якому власник смартгодинника може відповідати на дзвінки, що надходять на смартфон.

Продаж Watch S1 почався спочатку в Китаї. Модель із силіконовим ремінцем коштує $175, а версія зі шкіряним – $190.