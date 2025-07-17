Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана

Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана

Суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана – до року та восьми місяців в'язниці. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Сам Екрем Імамоглу свою провину не визнав. «Я боровся проти зловживання судовою системою та проти її використання як політичного інструменту. Це справді образа нашої нації», – сказав він у суді.

Приводом для справи стали висловлювання Імамоглу на адресу головного прокурора Стамбула Акіна Гюрлека, про зміст яких нічого не відомо. Повідомлялося, що справа стосується висловлювань, зроблених головою міста у січні 2025 року.

Сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб Імамоглу засудили щонайменше до двох років і восьми місяців в'язниці, передбачивши обмеження політичної діяльності для Імамоглу. Судові слухання у справі Імамоглу відбуваються у стамбульській в'язниці Сіліврі, де він утримується після арешту в березні за звинуваченням у корупції. У засіданні суду взяли участь лідер Республіканської народної партії (РНП) Озгюр Озель та адвокати мера.

Деталі справи проти Екрема Імамоглу

Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Як очікувалося, він мав стати основним кандидатом від опозиції під час виборів президента Туреччини.

Екрем Імамоглу був заарештований у березні – одразу з кількох справ, у тому числі за звинуваченням у корупції та пособництві тероризму. Його повноваження глави міста було припинено у зв'язку з арештом.

Затримання відбулося за кілька днів до праймеріз опозиційної Республіканської народної партії (РНП), під час яких Імамоглу мали висунути кандидатом у президенти Туреччини на виборах 2028 року.

Наступні вибори президента Туреччини заплановані на 2028 рік, проте не виключено проведення дострокових виборів.

За день до затримання Імамоглу Стамбульський університет анулював диплом про вищу освіту. Це було зроблено на запит Генпрокуратури, яка засумнівалася в легітимності документа. Згідно із законодавством Туреччини, кандидатом у президенти може стати лише людина з вищою освітою.

Попри арешт та анулювання диплома, РНП висунула Імамоглу кандидатом на пост глави держави. Голова партії Озгюр Озель назвав затримання Імамоглу «переворотом». Сам Імамоглу назвав своє переслідування «покаранням, не правосуддям», яке здійснюється під тиском уряду. З критикою рішення про арешт мера Стамбула виступили також інші лідери опозиції.

Нагадаємо, переслідування Імамоглу в березні цього року викликало багатотисячні протести в Туреччині – одні з наймасштабніших за останні десять років. За кілька днів масових протестів наприкінці березня по всій Туреччині було затримано понад 1400 людей.

Сили безпеки розганяли протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ та гумові кулі. На протестах також було затримано кількох журналістів. Протестувальники переконані, що арешт Імамоглу має політичний характер. Проте Міністерство юстиції раніше заявило, що турецькі суди є незалежними. Президент Ердоган назвав акції протесту «злом» та звинуватив опозицію у «порушенні миру».