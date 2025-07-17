Головна Світ Політика
search button user button menu button

Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
Екрем Імамоглу отримав 1 рік та 8 місяців позбавлення волі
фото із відкритих джерел

Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана

Суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу – головного політичного суперника президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана – до року та восьми місяців в'язниці. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Сам Екрем Імамоглу свою провину не визнав. «Я боровся проти зловживання судовою системою та проти її використання як політичного інструменту. Це справді образа нашої нації», – сказав він у суді.

Приводом для справи стали висловлювання Імамоглу на адресу головного прокурора Стамбула Акіна Гюрлека, про зміст яких нічого не відомо. Повідомлялося, що справа стосується висловлювань, зроблених головою міста у січні 2025 року.

Сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб Імамоглу засудили щонайменше до двох років і восьми місяців в'язниці, передбачивши обмеження політичної діяльності для Імамоглу. Судові слухання у справі Імамоглу відбуваються у стамбульській в'язниці Сіліврі, де він утримується після арешту в березні за звинуваченням у корупції. У засіданні суду взяли участь лідер Республіканської народної партії (РНП) Озгюр Озель та адвокати мера.

Деталі справи проти Екрема Імамоглу

Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Як очікувалося, він мав стати основним кандидатом від опозиції під час виборів президента Туреччини.

Екрем Імамоглу був заарештований у березні – одразу з кількох справ, у тому числі за звинуваченням у корупції та пособництві тероризму. Його повноваження глави міста було припинено у зв'язку з арештом.

Затримання відбулося за кілька днів до праймеріз опозиційної Республіканської народної партії (РНП), під час яких Імамоглу мали висунути кандидатом у президенти Туреччини на виборах 2028 року.

Наступні вибори президента Туреччини заплановані на 2028 рік, проте не виключено проведення дострокових виборів.

За день до затримання Імамоглу Стамбульський університет анулював диплом про вищу освіту. Це було зроблено на запит Генпрокуратури, яка засумнівалася в легітимності документа. Згідно із законодавством Туреччини, кандидатом у президенти може стати лише людина з вищою освітою.

Попри арешт та анулювання диплома, РНП висунула Імамоглу кандидатом на пост глави держави. Голова партії Озгюр Озель назвав затримання Імамоглу «переворотом». Сам Імамоглу назвав своє переслідування «покаранням, не правосуддям», яке здійснюється під тиском уряду. З критикою рішення про арешт мера Стамбула виступили також інші лідери опозиції.

Нагадаємо, переслідування Імамоглу в березні цього року викликало багатотисячні протести в Туреччині – одні з наймасштабніших за останні десять років. За кілька днів масових протестів наприкінці березня по всій Туреччині було затримано понад 1400 людей.

Сили безпеки розганяли протестувальників, застосовуючи сльозогінний газ та гумові кулі. На протестах також було затримано кількох журналістів. Протестувальники переконані, що арешт Імамоглу має політичний характер. Проте Міністерство юстиції раніше заявило, що турецькі суди є незалежними. Президент Ердоган назвав акції протесту «злом» та звинуватив опозицію у «порушенні миру».

Читайте також:

Теги: Туреччина суд вибори Стамбул арешт прокурор президент вирок обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колаборант з Балаклії уник покарання через строк давності справи
На Харківщині суд звільнив колаборанта від покарання через строк давності
18 червня, 07:55
Очільник МЗС Туреччини Хакан Фідан повідомив про готовність Москви до нових переговорів
МЗС Туреччини повідомило про можливу зустріч Трампа, Зеленського та Путіна
8 липня, 13:48
Смерть Путіна може прискорити стрес, вважає ШІ
Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна
29 червня, 19:32
Росія шукає способи збільшити прибутки від продажу нафти
Росія готова збільшити видобуток нафти – Bloomberg
26 червня, 10:43
Україна ухвалила необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією
МЗС пояснило, чому Україна вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін
29 червня, 16:35
Наслідки удару по селу Гроза
У Росії двох жінок засудили за вбивство офіцера, причетного до масової загибелі людей у селі Гроза
29 червня, 19:57
ДБР затримало керівників лісового управління під час поділу грошей
Керівники лісового управління, які брали побори за мисливські посвідчення, підуть під суд
14 липня, 15:10
Мита не стягуватимуться за встановлення фактів родинних відносин, визнання батьківства та прийняття спадщини
Сім’ям окупантів Росія cкасувала податки
15 липня, 17:42
У Фастівському районі на пів доби буде перекрито один із залізничних переїздів
У Фастівському районі на пів доби буде перекрито один із залізничних переїздів
10 липня, 16:50

Політика

The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
The Telegraph повідомив, хто змусив Трампа змінити думку про Росію
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Німеччина спростувала заяву Трампа про відправку Patriot для України
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
Трамп змінив риторику, аби укласти торговельну угоду з Китаєм – Bloomberg
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
42K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
21K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом
18K
В Україні вимирає риба, яка занесена до Червоної книги: пояснення іхтіологині
17K
Окуляри Свириденко. Мережа обговорює нову прем'єрку та її аксесуари

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua