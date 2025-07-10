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Україна домовилася з Британією про постачання тисяч ракет для ППО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна домовилася з Британією про постачання тисяч ракет для ППО
Компанія Thales вироблятиме для України ракети майже 20 років
фото з відкритих джерел

Британія надасть Україні допомогу у розмірі близько 15 млрд грн впродовж 2026 року

Україна та Велика Британія уклали угоду про постачання тисяч ракет для протиповітряної оборони від компанії Thales. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт британського уряду.

Зазначається, що британська компанія вироблятиме для України ракети для систем ППО протягом 19 років. Загалом Лондон поставить Україні 5 тис. таких ракет. Також Британія надасть Україні допомогу у розмірі 283 млн фунтів стерлінгів впродовж 2026 року.

«Ми забезпечуємо постачання життєво важливого обладнання до України та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу. Це чітка демонстрація нашого Плану змін у дії – підтримка британського бізнесу, збільшення експорту та пліч-о-пліч з Україною перед обличчям російської агресії», – зазначив міністр експорту Великої Британії Гарет Томас.

Нагадаємо, Німеччина готова придбати у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони Patriot і надати їх Україні.

Як повідомляв WSJ, президент США Дональд Трамп розглядає можливість передання Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Білий дім звернувся до Пентагону з проханням розглянути варіант відправлення до України ще однієї системи Patriot. Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще одну систему Patriot. Білий дім розглядає це питання. Американський лідер заявив, що передача Україні додаткової системи протиповітряної оборони є дуже дорогою річчю.

Як відомо, США планують витратити понад $1,3 млрд на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у новому фінансовому році. У документах до бюджетного запиту на 2026 рік зазначається, що 16 квітня група високопосадовців армії США, яка визначає потреби в озброєнні, вирішила суттєво збільшити план закупівлі ракет Patriot – з 3 376 до 13 773 одиниць. Остаточні рішення ухвалюють законодавці, які працюють над проєктами бюджету для Міноборони США і можуть врахувати ці прогнози під час голосування.

До слова, глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента США Дональда Трампа про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні заздалегідь.

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Теги: Велика Британія системи ППО військова допомога

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