У Туреччині під час випробувань впав новий безпілотник-невидимка Anka-3

Найновіший турецький безпілотний літальний апарат-невидимка Anka 3 розбився під час випробувального польоту в Коньї

У Туреччині під час випробувального польоту в районі міста Конья розбився стелс-безпілотник Anka-3, розроблений компанією Turkish Aerospace Industries (TAI). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence Blog.

За офіційними даними, безпілотник здійснив «контрольовану посадку» із втратою підйомних поверхонь, але основний фюзеляж залишився практично неушкодженим.

На опублікованих у соцмережах кадрах видно, що апарат із дельтавидним крилом отримав серйозні пошкодження, проте руйнування мали локальний характер. Зображення демонструють безпілотник з дельтаподібними крилами, відокремленими від основного фюзеляжу, хоча центральний планер має вигляд практично неушкодженого.

У заяві, опублікованій після події, представники оборонного відомства Туреччини заявили: «Під час випробувального польоту, проведеного в Коньї, БПЛА Anka-3 наближався до землі «контрольованим польотом».

Konya’da Anka-3 İHA gerçekleştirilen test uçuşu esnasında kontrollü uçuşla yere yaklaşım yaptı.



Teknik ekipler, olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarını başlatmış, olayın sebeplerine ilişkin incelemeler titizlikle yürütülmektedir. pic.twitter.com/ATC5A1Q5gy — Trafik Konya (@trafik_konya) — Trafik Konya (@trafik_konya) June 25, 2025

Anka-3 є найновішим поколінням турецьких безпілотних систем: це перший турецький реактивний БПЛА з компонуванням «літаюче крило» і стелс-профілем. Він призначений для ведення розвідки, ударних операцій, радіоелектронної боротьби та інших завдань за умов протидії сучасних систем ППО.

Безпілотник здатний піднімати до 1200 кг корисного навантаження і досягати крейсерської швидкості в 460 км/год. Максимальна швидкість – близько 800+ км/год, а практична стеля – 12 000 метрів. При цьому Anka‑3 здатний перебувати у повітрі до 10 годин, що робить його універсальною платформою як для тривалого спостереження, так і для ударних операцій.

Реакції в соціальних мережах були неоднозначними. Деякі користувачі назвали цю подію невдачею, вказуючи на видимі пошкодження та наголошуючи на порівняннях з відомими західними системами. Однак багато інших відкинули критику, назвавши її опортуністською. В одному з широко поширених коментарів було наголошено: «Навіть якщо Anka-3 розбИвся, чи справді це так важливо?» Зокрема дописувачі посилались на світові тенденції оборонної авіації, зазначаючи, що навіть передові види техніки та озброєння, такі як F-35, зазнавали технічних збоїв під час розробки.

Defence Blog пише, що випробування Anka-3 стали важливою частиною амбітної програми Туреччини щодо переходу до безпілотної авіації нового покоління, порівнянної із західними та китайськими аналогами. З моменту своєї презентації Anka-3 привернув міжнародну увагу завдяки своєму дизайну та потенційній великій ролі в зростаючому парку безпілотників Туреччини. На відміну від своїх попередників, які мали звичайні конструкції фюзеляжу та хвостової частини, Anka-3 використовує так званий «малопомітний профіль» та реактивний двигун, що наближає його за концепцією до висококласних безпілотних літальних апаратів США та Китаю.

Нагадаємо, у веересні минулого року у Туреччині відбулося бойове випробування нового безпілотного літального апарату Anka-3. Ударний дрон здійснив перший політ з боєприпасами.