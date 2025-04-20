Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
Випробування першої водневої бомби у 1952 році
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад 1000 градусів Цельсія

Китайські науковці провели випробування вибухового пристрою на водневій основі, досягнувши детонації без використання ядерних матеріалів. Як інформує «Главком», розробку здійснив Науково-дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), який створює підводне озброєння.

В основі пристрою – гідрид магнію, хімічна сполука, що використовується для зберігання водню з концентрацією елемента понад 7%. При активації звичайної вибухової речовини гідрид магнію швидко розкладається, під дією температури вивільняючи водень. Газ спалахує, створюючи тривале загоряння.

Під час випробування було використано бомбу масою два кілограми. Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад 1000 градусів Цельсія, яка зберігалася понад дві секунди. Аналогічна кількість тротилу створила б вогняну кулю з «тривалістю життя» в 15 разів менше, йдеться у публікації.

Розробники наголошують, що інтенсивність вибуху можна точно регулювати. Це дозволяє забезпечувати рівномірне ураження цілей на великій площі.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», – зазначив Зеленський.

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт – факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати. Відповідні деякі документи ми зможемо передати наступного тижня», – зазначив Президент.

Водночас президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від розвідки інформацію щодо поставок Китаєм зброї Росії. «Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», – сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

Читайте також:

Теги: озброєння водень Китай бомбардування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського
Трамп прокоментував поставки китайцями зброї Росії
17 квiтня, 22:20
Китай виявив запаси нафти під морем
Китай знайшов під морем великі запаси нафти
11 квiтня, 14:30
Зеленський: Дайте нам пакет – ми за нього заплатимо
Зеленський заявив, що Україна готова купити зброю у США
10 квiтня, 05:18
8 квітня стало відомо про взяття в полон громадян Китаю. Це відбулося на території України – на Донеччині
Перші полонені китайці. Що стало відомо після допиту
9 квiтня, 18:59
Шеврон 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ
Стало відомо, яка бригада взяла у полон китайських військових
9 квiтня, 01:53
Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
8 квiтня, 10:50
Найбільшими ринками збуту iPhone є США, Китай та Європа
iPhone рекордно подорожчає через тарифи Трампа
3 квiтня, 21:47
Пекін продовжує допомагати Росії у цій війні
Дипломат пояснив, за якої умови Росія може припинити бойові дії
29 березня, 20:13
Spike – ізраїльський багатофункціональний протитанковий ракетний комплекс
Американська армія отримає модернізовані ракети Spike: що відомо
28 березня, 16:58

Соціум

Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги
Патріарх Кирило, який підтримує вбивства українців, порівняв Великдень із днем перемоги
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
У Росії судять полоненого австралійця, який воював за Україну
У Росії судять полоненого австралійця, який воював за Україну
Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска
Великодня меса у Ватикані розпочалася без Папи Франциска
Реактивний літак для Китаю повернувся до США через торгові мита Трампа
Реактивний літак для Китаю повернувся до США через торгові мита Трампа
Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні
Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Великдень 2025: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 квітня 2025
34K
Путін оголосив великоднє перемир'я
21K
У авіакатастрофі загинув російський пілот, який воював проти України
12K
Росіяни отримали наказ вийти на кордон Дніпропетровської області: названо дату

Новини

Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Сьогодні, 04:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:08
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
Вчора, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua