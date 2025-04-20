Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу

Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад 1000 градусів Цельсія

Китайські науковці провели випробування вибухового пристрою на водневій основі, досягнувши детонації без використання ядерних матеріалів. Як інформує «Главком», розробку здійснив Науково-дослідний інститут Китайської державної суднобудівної корпорації (CSSC), який створює підводне озброєння.

В основі пристрою – гідрид магнію, хімічна сполука, що використовується для зберігання водню з концентрацією елемента понад 7%. При активації звичайної вибухової речовини гідрид магнію швидко розкладається, під дією температури вивільняючи водень. Газ спалахує, створюючи тривале загоряння.

Під час випробування було використано бомбу масою два кілограми. Внаслідок вибуху на кілька секунд утворилася вогняна куля температурою понад 1000 градусів Цельсія, яка зберігалася понад дві секунди. Аналогічна кількість тротилу створила б вогняну кулю з «тривалістю життя» в 15 разів менше, йдеться у публікації.

Розробники наголошують, що інтенсивність вибуху можна точно регулювати. Це дозволяє забезпечувати рівномірне ураження цілей на великій площі.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», – зазначив Зеленський.

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт – факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати. Відповідні деякі документи ми зможемо передати наступного тижня», – зазначив Президент.

Водночас президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від розвідки інформацію щодо поставок Китаєм зброї Росії. «Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», – сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.