Іран висунув США сім умов для відкриття Ормузької протоки

Ормузька протока знову стала осередком напруженості між Іраном та США

Іран відмовляється від будь-яких подальших переговорів чи відкриття Ормузької протоки до повного виконання вимог

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив, що Вашингтон не надав достатньо вичерпних відповідей на вимоги Тегерана щодо відновлення цивільного судноплавства через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Офіційна позиція США була передана через катарських дипломатів за підсумками іранських пропозицій, озвучених під час Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Резаї, Тегеран передав перелік із семи обов'язкових умов і відмовляється від будь-яких подальших переговорів чи відкриття маршруту до їхнього повного виконання. Іранський план передбачав відновлення безпечного проходу суден протягом тижня, проте у Вашингтоні погодилися лише з частиною вимог, залишивши інші без чітких роз'яснень. Іранська сторона заявила, що не готуватиме нових пропозицій, поки не отримає від США додаткових пояснень щодо спірних пунктів.

Ормузька протока залишається критично важливим судноплавним коридором, через який до початку бойових дій проходила приблизно п'ята частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу. Конфлікт у регіоні триває з кінця лютого після серії військових ударів США та Ізраїлю по іранських об'єктах. Попри посередницькі зусилля Катару, спроби відновити перемир'я в Перській затоці поки залишаються безрезультатними.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Ірану, які охопили фізичних осіб, мережі з транспортування нафти та 17 суден тіньового флоту. Обмеження спрямовані на експорт іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції.

Нові санкції стали частиною американської операції «Економічний ізгой» (Operation Economic Outcast). Її мета – обмежити фінансові надходження, які, за даними Вашингтона, Іран використовує для ведення війни проти США, розвитку ракетної програми, здійснення кібератак та підтримки Корпусу вартових ісламської революції.

До слова, Іран активізував підготовку до можливого відновлення масштабних атак США та розглянув жорсткішу відповідь у разі нового удару. Іранські військові обговорили розширення переліку потенційних цілей, який може не обмежуватися американськими об'єктами на Близькому Сході.