Пілот цивільного борту порушив тимчасові обмеження на польоти поблизу маєтку Мар-а-Лаго у Флориді

Військові США перехопили цивільний літак, який увійшов до повітряного простору з тимчасовими обмеженнями поблизу резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомило Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD), пише «Главком».

За інформацією командування, інцидент стався в суботу ввечері. Для перехоплення цивільного борту підняли винищувач F-16.

Військовий літак застосував стандартний маневр, щоб привернути увагу пілота цивільного повітряного судна. Після цього пілот встановив зв’язок із військовими та виконав їхні вказівки.

Зрештою цивільний літак залишив повітряний простір, на який поширювалися обмеження. Інформації про постраждалих або інші наслідки інциденту не повідомлялося.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп заявив про можливість економічної співпраці Сполучених Штатів із Росією після укладення мирної угоди. За його словами, бізнес-відносини стануть можливими після врегулювання війни.