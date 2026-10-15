Посада спецпосланця під загрозою. Громадська організація подала позов проти зятя Трампа

З початку другого терміну президентства Трампа Кушнер користується значними дипломатичними повноваженнями

Вашингтонська правозахисна група CREW, яка стежить за доброчесністю урядовців, подала позов проти посланця та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву організації.

Громадська організація звинувачує Кушнера в дипломатичній діяльності на найвищому рівні без схвалення Сенату та дотримання федеральних етичних норм. Він представляє США в переговорах щодо війни в Україні, а також у перемовинах про Газу й Іран.

«Суд повинен заборонити Кушнеру й надалі виконувати його надмірно впливову роль та зобов’язати його подати необхідні декларації про доходи», – йдеться у заяві.

З початку другого терміну президентства Трампа Кушнер користується значними дипломатичними повноваженнями. CREW підкреслила, що він зустрічається з іноземними посадовцями та представляє США в зусиллях країни, спрямованих на припинення воєн між США та Іраном, Україною та Росією, а також конфліктів на Близькому Сході.

Одночасно Кушнер керує інвестиційною компанією Affinity Partners, активи якої під управлінням становлять понад $6 млрд. Приблизно 99% цих активів належать іноземним інвесторам, зокрема суверенним фондам Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Компанія також має значні інвестиції за кордоном, зокрема в Ізраїлі.

«Джаред Кушнер зобов’язаний дотримуватися конституції та федерального законодавства, і якщо йому немає чого приховувати, він мав би з радістю скористатися нагодою пройти процедуру затвердження Сенатом та продемонструвати громадськості, що все відбувається відкрито. Натомість він вирішив поводитися так, ніби стоїть понад законом, та ігнорувати його. Суд не може дозволити, щоб це тривало, і мусить втрутитися», – заявив президент CREW Дональд К. Шерман.

До слова, Джаред Кушнер походить із сім'ї будівельників із Нью-Джерсі. Попри скромні шкільні досягнення, він закінчив Гарвардський університет. Його прийняли до престижного навчального закладу після того, як батько Кушнера, Чарльз, пообіцяв пожертвувати університету $2,5 млн на початку навчання сина.