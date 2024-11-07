Бджоли «завадили» Цукербергу побудувати атомний центр обробки даних

Цукерберг розглядав цей проєкт як можливість зробити Meta першою компанією Big Tech, що використовує атомну енергію для штучного інтелекту

Meta поки що не надала офіційних коментарів щодо корегування планів

Компанія Meta скасувала плани зведення атомного центру обробки даних через рідкісних бджіл, що мешкають на обраному майданчику для будівництва. Про це повідомляє Financial Times.

За словами Марка Цукерберга, попередньо обране місце більше не відповідає вимогам компанії через присутність рідкісного виду комах.

Meta поки що не надала офіційних коментарів щодо корегування планів. Зазначено, що компанія також зіткнулася з екологічними та регуляторними обмеженнями під час укладання угоди на будівництво. Проте, саме наявність бджіл на території, ймовірно, стала остаточним фактором у зміні рішень Meta.

Точна локація потенційного будівництва та ім’я оператора атомної електростанції не розкриваються. Відомо, що Цукерберг розглядав цей проєкт як можливість зробити Meta першою компанією Big Tech, що використовує атомну енергію для штучного інтелекту.

У своєму останньому фінансовому звіті керівник Meta відзначив значне зростання витрат на інфраструктуру, зокрема для ШІ, у 2025 році. Основні конкуренти Meta – Google, Amazon і Microsoft – також активно інвестують мільярди в інфраструктуру для штучного інтелекту, зокрема у будівництво центрів обробки даних.

Нагадаємо, генеральний директор Meta Марк Цукерберг будує великий комплекс із підземним бункером на Гаваях. Його вартість сягає $100 млн, а разом із землею – $270 млн. Ранчо на острові Кауї стане одним із найдорожчих особистих будівництв у сучасній історії.

Ділянка, де розгортається будівництво, оточена високою стіною. Охоронці чергують біля в'їзних воріт та патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Джерела відзначають, що різні будівельні бригади на об'єкті закріплені за окремими проєктами й працівникам заборонено розмовляти з іншими бригадами про свою роботу. Крім того, категорично заборонено робити фото/відеофіксації об'єктів. Марк Цукерберг розпочав процедуру купівлі землі ще у 2014 році.