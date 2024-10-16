Одне з найбільших міст Польщі планує запровадити туристичний податок

Краків хоче запровадити туристичний податок, але польське законодавство цього не допускає





Краків, друге за величиною місто Польщі та провідний туристичний центр, офіційно звернувся до уряду з проханням внести зміни до чинного законодавства з метою запровадження туристичного збору. Наразі польське законодавство забороняє запровадження такого податку, пише NFP.

У 2023 році Краків відвідали понад 7 млн туристів, з них 900 тис. іноземців. Але, на відміну від багатьох популярних туристичних напрямків, місто не може запровадити податок, оскільки польське законодавство цього не допускає.

Муніципалітети в Польщі мають право стягувати з туристів податок з відвідувачів (opłata miejscowa). Краків, який запроваджував цей податок з 2004 по 2015 рік, був змушений його скасувати через зміни в екологічному законодавстві. Податок призначений для використання на прибережних або гірських курортах зі сприятливими кліматичними умовами. Однак Краків, відомий значним рівнем забруднення, належить до найбільш забруднених міст як у Польщі, так і в Європі.

Вирішальним голосуванням міська рада одноголосно підтримала резолюцію, яка закликає уряд країни дозволити муніципалітетам запроваджувати туристичний податок. Ця ініціатива, розроблена у співпраці з Асоціацією польських міст, має на меті внести зміни до чинного податкового законодавства, щоб полегшити збір податків на місцевому рівні. Місто також оголосило, що максимальна дозволена плата у будь-якому випадку становитиме лише 3,22 злотих (0,75 євро) за ніч.

«Надмірний туризм призводить до напруженості та соціального невдоволення в багатьох місцях Європи. Місцева громада страждає від цього, бо жителі все більше почуваються туристами у власному місті», – йдеться в резолюції.

Очікується, що гроші, зібрані від податку, а це приблизно 30-50 мільйонів злотих (7-11,6 мільйонів євро) на рік, «можуть бути використані для реалізації проєктів, які вписуються в політику сталого туризму, отже, спрямовані на підвищення комфорту мешканців та гостей міста».

Як зазнає видання, Польща буде серед країн, де спостерігатиметься зростання літнього туризму, оскільки через кліматичні зміни відпочивальники їдуть на північ. Туристичний оператор TUI планує збільшити туди інвестиції. Серед іншого, Польща має 770 км узбережжя, більшу частину якого складають піщані пляжі, що також сприятиме збільшенню кількості туристів.

До слова, поляків обурює поведінка деяких українських біженців у Польщі. Про це заявив очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нечесно, що поляки допомагають Україні, тоді як деякі чоловіки призовного віку переховуються від війни у Польщі.