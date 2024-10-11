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​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною

Катерина Іванова
glavcom.ua
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​Польща починає будівництво укріплень на кордоні з Білоруссю, РФ та Україною
Польща завершила будівництво загородження на кордоні з Білоруссю, вересень, 2022
фото: Stanisław Żaryn

Проєкт «Східний щит» передбачає будівництво загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю

Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн. Про це розповів заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, повідомляє PAP.

«У рамках будівництва «Східного щита», а також у зв'язку із ситуацією, що склалася (ліквідація наслідків повені - ред.), найближчими місяцями ми хочемо закупити важку техніку приблизно на суму 500-600 млн злотих (понад $150 млн), щоб посилити саперів і ті підрозділи, які підготовлятимуть і будуватимуть інженерні дамби на польсько-білоруському, польсько-російському і польсько-українському кордоні», – сказав він.

Раніше Томчик повідомляв, що будівництво оборонних укріплень «Східний щит» розпочнеться до кінця поточного року. Проєкт передбачає будівництво мережі укріплень, загороджень, бункерів і розвідувальних систем на кордоні з Росією і Білоруссю.

Вартість «Східного щита» оцінюють у 10 млрд злотих (понад $2,5 млрд), завершення будівництва заплановано на 2028 рік.

Нагадаємо, на кордоні України з Польщею поки не розпочалася нова блокада, вантажівки проїжджають у звичайному режимі. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Як зазначив, представник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, а також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

Раніше стало відомо, що 8 жовтня польські фермери готуються блокувати пункт пропуску «Медика – Шегині». Польська сторона повідомила, що місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

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Теги: кордон Польща Україна будівництво

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