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Спецпризначенці Ізраїлю викрали високопосадовця «Хезболли» під час секретної операції

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Спецпризначенці Ізраїлю викрали високопосадовця «Хезболли» під час секретної операції
ЦАХАЛ провів спецоперацію проти «Хезболли»
фото з відкритих джерел

Десант ЦАХАЛу висадився на узбережжі Батруна, викрав посадовця та зник з місця події

Ізраїльські військові здійснили, за їхніми словами, викрадення високопосадовця «Хезболли» під час безпрецедентної операції – спецпризначенці висадилися на узбережжі Батруна на півночі Лівану, захопили ймовірного чиновника та втекли на швидкохідному катері. Про це повідомляє The Guardian.

Видання, посилаючись на ізраїльські джерела, повідомило, що захоплений Імад Амхаз відповідав за військово-морські операції «Хезболли».

В уряді Лівану заявили, що Амхаз був цивільним капітаном судна і пообіцяли подати скаргу до Ради Безпеки ООН.

«Невідомі військові сили здійснили десантну операцію на пляжі Батрун, висадилися неподалік і викрали громадянина Імада Амхаза, після чого відпливли на катерах у відкрите море», – повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

«Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжить діяти всюди, де це необхідно для захисту держави Ізраїль та її громадян», – йдеться в заяві представника ізраїльських військових.

Міністр транспорту Лівану Алі Хаміє зазначив, що викрадення Амхаза може бути порушенням резолюції ООН № 1701, яка регулює питання безпеки між Ізраїлем та Ліваном після війни 2006 року.

До слова, у суботу ввечері угруповання «Хезболла» випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.

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Теги: Місяць авіаудар викрадення військові пляжі армія Ізраїль

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