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Google-карти поширили знімки з розміщенням військових систем ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Google-карти поширили знімки з розміщенням військових систем ЗСУ
Керівник Центру протидії дезінформації заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною
фото: shutterstock

Ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки

Google опублікував оновлені супутникові знімки з розташуванням українських військових систем. Пізніше компанія пообіцяла виправити цю ситуацію. Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Уявіть ситуацію. Гугл викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати)», – написав він.

За словами Коваленка, Україна звернулася до офісу Google, щоб виправити ситуацію, адже ворожі пабліки вже почали активно поширювати ці знімки.

Пізніше керівник ЦПД заявив, що лише після публічної реакції представники Google зв'язалися з українською стороною. У компанії повідомили, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення наших військових систем. Також буде проговорено, як у майбутньому розв'язувати будь-які проблеми оперативно.

Нещодавно Google, Meta та TikTok закрили акаунти в соціальних мережах, які належали промисловій компанії з Татарстану (Росія). Це підприємство займалося залученням молодих іноземок для роботи в сфері виробництва безпілотників для російської армії. Про це йдеться у розслідуванні видання Associated Press.

 Акаунти на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok були видалені після розслідування, опублікованого агентством 10 жовтня. У звіті йшлося про умови праці на заводі з виробництва безпілотників у російській спеціальній економічній зоні «Алабуга», яка потрапила під санкції США та Великобританії.

Нагадаємо, у Харкові затримано керівника російської компанії, який допомагав запускати супутники-шпигуни.

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Теги: TikTok YouTube Telegram Facebook Україна розслідування санкції Google росія

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