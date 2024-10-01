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Буде у кожного до 2030 року: Цукерберг назвав обов'язковий гаджет

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Буде у кожного до 2030 року: Цукерберг назвав обов'язковий гаджет
Цукреберг робить ставку на розумні окуляри
фото із відкритих джерел

Цукерберг вважає, що звичні телефони будуть замінені на окуляри-смартфони, і станеться це у найближчому майбутньому 

Смарт-окуляри стануть головним пристроєм до 2030 року. Але це зовсім не означає, що інші гаджети перестануть існувати: комп'ютери і телефони так само будуть використовуватися, але рідше. Про це у свіжому інтерв'ю заявив засновник Facebook Марк Цукерберг.

На думку Цукерберга, коли на перший план вийдуть окуляри, то смартфони стануть більше часу просто лежати в кишені.

Ідея натільних гарнітур у формі окулярів не нова. Компанія Google ще 2013 року намагалася освоїти ринок розумних окулярів, випустивши Google Glass. Тоді цей реліз викликав неабиякий фурор, а користувачі з нетерпінням чекали популяризації подібних продуктів, називаючи їх заміною смартфонам.

Однак на практиці, як ми вже добре знаємо, всі спроби зробити такі пристрої загально популярними провалилися. Причини – погана якість скла і загальна неготовність продукту при виході на ринок.

Зараз користувацький попит на смарт-окуляри зростає, і Meta є одним із ключових гравців. Компанія Цукерберга разом із Ray-Ban ще з 2021 року випускають «розумні» окуляри, які можуть знімати відео та програвати музику.

Нагадаємо, нещодавно Meta представила Orion, свої перші AR-окуляри, з лінзами-дисплеями та керуванням поглядом.

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Теги: смартфон технології Марк Цукерберг гаджет Google

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