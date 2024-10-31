Цукерберг вирішив кинути новий виклик Google

Компанія робить крок до створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, аби не залежати від зовнішніх пошукових систем

Meta розпочала створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, яка надаватиме актуальні дані про останні події через чат-бот Meta AI. Про це пише видання Wccftech.

До цього Meta покладалася на Google та Microsoft для обробки запитів користувачів, пов'язаних із новинами, спортом та акціями. Однак тепер компанія робить крок до створення власної пошукової системи на базі штучного інтелекту, що дозволить зменшити залежність від зовнішніх пошукових систем.

Цей перехід реалізує ширшу концепцію Meta щодо власної пошукової системи зі штучним інтелектом, надаючи користувачам більш спрощений досвід роботи з комплексними рішеннями для запитів новин. Крім того, джерела повідомляють про постійні зусилля команди Meta зі створення всеосяжної бази даних для підтримки обробки запитів чат-ботом у режимі реального часу.

Крім цього, Meta також працює над збиранням даних про місцезнаходження, які в майбутньому можуть допомогти їй конкурувати з Google Maps. Apple і OpenAI також активно працюють над власними пошуковими системами на базі штучного інтелекту, прагнучи знизити залежність від Google.

Нагадаємо, компанія Meta показала свій перший робочий прототип окулярів із доповненою реальністю, які називаються Orion. Цукерберг зауважив, що «правильний спосіб дивитися на Orion – як на машину часу». Окуляри виготовлені з магнієвого сплаву та оснащені спеціальним кремнієм, розробленим Meta.