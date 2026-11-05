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Папа Римський зустрівся з американським співаком Бобом Діланом у Римі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Боб Ділан та Папа Римський зустрілися не вперше
фото: Vatican media

Папа Римський та співак обмінялися особливими подарунками

У середу, 4 листопада, Папа Римський Лев XIV прийняв у Ватикані американського співака, лауреата Нобелівської премії Боба Ділана. Артист відвідав Папу в Апостольському палаці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Vatican News.

Боб Ділан прибув на аудієнцію до Папи Римського у чорному худі з капюшоном, який він не зняв навіть на фото. «В Апостольському палаці Ватикану Папа Лев XIV особисто зустрівся з Робертом Алленом Циммерманом, відомим як Боб Ділан. Зустріч складалася з привітань і кількох невимушених реплік», – зазначають римські журналісти.

Проте розмова аудієнцією не обмежилася, Папа Римський подарував співаку вервицю. Натомість Боб Ділан подарував понтифіку свою автобіографію «Хроніки: Том перший».

Папа Римський зустрівся з американським співаком Бобом Діланом у Римі
Папа Римський зустрівся з американським співаком Бобом Діланом у Римі
фото: Vatican media

З'ясувалося, що Папа Римський вже був знайомий із цим текстом: він додав окремі рядки з нього до своєї книги про роззброєння. Йдеться про такі слова: «Я ненавиджу тебе, бо ти створена людиною, належиш людині й перебуваєш у руках людини». Ці рядки з пісні Боба Ділана Go Away You Bomb, яку він написав у часи холодної війни у 1963 році. До слова, ця пісня залишалася неопублікованою до 2013 року.

Папа Римський та співак обмінялися особливими подарунками
Папа Римський та співак обмінялися особливими подарунками
фото: Vatican media

Папа Римський і Боб Ділан зустрілися не вперше. Коли нинішній понтифік ще був відомий як Іван Павло II, він відвідував 23-й Національний євхаристійний конгрес у Болоньї. Саме там Боб Ділан був запрошеним артистом та співав свої хіти. Тоді Іван Павло II мав можливість трохи поспілкуватися зі співаком.

Зауважимо, 85-річний Боб Ділан, справжнє імʼя якого Аллен Циммерман, прибув до Риму в рамках свого гасрольного туру. 

Нагадаємо, голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов під час перебування в Римі зустрівся з Папою Римським Левом XIV та подарував йому бюст українського кінорежисера Олександра Довженка. Осіпов передав Леву XIV бюст Олександра Довженка, виготовлений працівниками Одеської кіностудії.

Також повідомлялося, Папа Римський Лев XIV взяв участь у проміжних виборах до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада 2026 року. Він став першим понтифіком, про якого відомо, що той проголосував на американських виборах під час перебування на чолі Католицької церкви.

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Теги: Ватикан США співак Папа Римський

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