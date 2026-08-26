Відомий мільярдер попередив про нову хвилю безробіття через штучний інтелект

Гейтс порівняв майбутні зміни з ситуацією у США під час Великої депресії, коли безробіття у 1933 році сягало приблизно 25%

Білл Гейтс вважає, що цього разу технологічна революція відбуватиметься значно швидше, а частина професій може зникнути назавжди

Білл Гейтс попередив, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може спричинити нову хвилю безробіття та масштабні зміни на ринку праці. За його словами, цього разу ситуація відрізняється від попередніх технологічних революцій, оскільки штучний інтелект здатний замінювати не лише фізичну працю, а й людські когнітивні здібності. Про це Гейтс написав у новому есе, повідомляє «Главком».

«Багато робочих місць зникнуть назавжди», – зазначив Гейтс. Він порівняв майбутні зміни з ситуацією у США під час Великої депресії, коли безробіття у 1933 році сягало приблизно 25%. Водночас бізнесмен наголосив, що вплив штучного інтелекту не обмежуватиметься економічним циклом і може мати довготривалий характер.

Які професії опиняться під загрозою

За словами Гейтса, штучний інтелект уже змінює ринок праці, але найбільші наслідки можуть проявитися протягом найближчого десятиліття. Під ударом опиняться, зокрема, сфери права, обслуговування клієнтів, розробки програмного забезпечення, медицини та виробництва.

Особливу небезпеку Гейтс бачить для працівників початкового та середнього рівня кваліфікації. Нові професії створюватимуться, однак, на його думку, без відповідної державної політики їх може бути значно менше, ніж робочих місць, які зникнуть. Окремо він попередив про ризики для молоді, яка лише виходитиме на ринок праці. Якщо компанії дедалі частіше використовуватимуть штучний інтелект для виконання базових завдань, молодим спеціалістам буде складніше отримувати перший професійний досвід.

Гейтс також очікує, що до кінця десятиліття штучний інтелект у поєднанні з робототехнікою почне активніше конкурувати з людьми у фізичній роботі. Серед прикладів він назвав будівництво та сферу гостинності.

Гейтс пропонує залишити частину професій людям

Щоб пом'якшити наслідки автоматизації, Гейтс запропонував створити категорію професій Human Reserved – роботи, які навіть за технічної можливості виконання штучним інтелектом залишатимуться за людьми. Як приклад він навів догляд за людьми. За словами Гейтса, деякі завдання у медицині та догляді потребують людської емпатії, спілкування та розуміння, тому їх не варто повністю передавати машинам.

Мільярдер вважає, що уряди також мають заздалегідь готувати програми перенавчання працівників і посилювати соціальні гарантії для людей, які втратять роботу через автоматизацію.

Гейтс хоче податку на роботів

Ще однією пропозицією Гейтса є оподаткування роботів та використання штучного інтелекту. Він звернув увагу, що роботодавець сплачує податки із зарплати працівника, тоді як придбання робота зазвичай можна оформити як бізнес-витрати.

На думку Гейтса, така система створює фінансовий стимул для компаній замінювати людей машинами. Податок, за його задумом, міг би дещо сповільнити цей процес, а отримані кошти спрямувати на перенавчання працівників та соціальні програми.

Водночас Гейтс визнає, що повністю зупинити розвиток штучного інтелекту навряд чи можливо через економічну та геополітичну конкуренцію. Тому, на його думку, уряди мають не намагатися повернутися до попередньої моделі економіки, а вже зараз готуватися до світу, у якому людей буде потрібно менше для виконання тієї самої кількості роботи.

Гейтс також закликав до міжнародної координації у сфері штучного інтелекту. Він вважає, що без спільних правил технологія може стати не інструментом зменшення нерівності, а навпаки – посилити її.