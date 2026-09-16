Вашингтон озвучив плани щодо розвитку ШІ на тлі конкуренції з Китаєм

Адміністрація Дональда Трампа працює над питаннями ШІ вже понад шість місяців

Адміністрація Трампа хоче одночасно прискорювати розвиток технологій та посилювати контроль за ризиками

США планують розвивати штучний інтелект так, щоб зберегти технологічну перевагу над Китаєм і водночас забезпечити безпеку нових систем. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час слухань у комітеті Палати представників з фінансових послуг, пише «Главком».

За його словами, адміністрація Дональда Трампа працює над питаннями ШІ вже понад шість місяців. Вашингтон прагне знайти баланс між швидкістю технологічного розвитку та заходами безпеки.

Одним із напрямів Бессент назвав розвиток відкритих моделей штучного інтелекту. Він заявив, що США не повинні дозволяти великим технологічним лабораторіям фактично визначати правила регулювання ринку, оскільки це може стримувати конкуренцію та інновації.

Окрему увагу міністр приділив конкуренції з Китаєм. Бессент звинуватив китайських розробників у використанні американських моделей для вдосконалення власних систем. На його думку, ширше поширення американських відкритих моделей може зробити китайські аналоги менш привабливими для користувачів.

Ще одним важливим елементом стратегії США він назвав контроль доступу до передових напівпровідникових чипів. Бессент зазначив, що штучний інтелект значною мірою залежить від таких процесорів, у виробництві та технологіях яких США мають перевагу. Тому Вашингтон вважає важливим не допустити вільного доступу інших країн до найсучасніших чипів.

Бессент повідомив, що американські відомства понад п’ять місяців аналізують моделі штучного інтелекту та координують роботу з питань кібербезпеки. Міністерство фінансів окремо вивчає ризики використання ШІ у фінансовому секторі.

Для обміну отриманою інформацією уряд використовує проєкт Gold Eagle, який Бессент описав як майданчик для збору даних про стійкість фінансової системи та пов’язані з нею ризики.

Водночас у США тривають дискусії щодо того, наскільки жорсткими мають бути запобіжники для дедалі потужніших систем ШІ. Частина представників індустрії та дослідників закликає посилити заходи безпеки, тоді як адміністрація Трампа наголошує на необхідності зберігати лідерство США у технологічній конкуренції з Китаєм.

Варто нагадати, що генеральний директор і співзасновник Anthropic Даріо Амодеї закликав технологічні компанії сповільнити темпи розвитку найпотужніших моделей штучного інтелекту, попередивши, що збитки від втрати контролю над такими системами можуть сягнути сотень мільярдів доларів.