Польща наближається до участі в програмі ядерного стримування НАТО Nuclear Sharing. Варшава подала заявку на приєднання до авіаційної складової цієї ініціативи, а польських пілотів винищувачів F-35 планують навчати поводженню з американськими ядерними бомбами. Водночас розміщувати такі боєприпаси на польській території не планують. Про це повідомляє польське видання Gazeta Wyborcza із посиланням на джерела в НАТО, пише «Главком».

За інформацією журналістів, Польща подала заявку на участь у програмі DCA (Dual Capable Aircraft – літаки подвійного призначення). Вона відкриває шлях до залучення союзників до механізму Nuclear Sharing, який передбачає можливість використання американської тактичної ядерної зброї країнами НАТО в разі війни.

«США аналізують польську заявку, а переговори з цього питання просуваються вперед», – цитує видання своє джерело в Альянсі.

Одним із головних аргументів Варшави в переговорах є наявність винищувачів F-35A. За даними «Газети Виборчої», це єдиний тип бойових літаків у польських Повітряних силах, сертифікований для перенесення американських ядерних бомб B-61. Саме тому підготовка пілотів цих винищувачів може стати важливою частиною приєднання Польщі до програми.

Водночас навіть у разі позитивного рішення американські ядерні боєприпаси не зберігатимуться на території Польщі. Такий варіант обговорюють через юридичні та політичні суперечності навколо розширення програми. Частина європейських союзників звертає увагу на положення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який набув чинності у 1970 році.

Наразі американські склади тактичної ядерної зброї в межах Nuclear Sharing розташовані у п’яти країнах НАТО: Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччині.

Nuclear Sharing – механізм ядерного стримування НАТО, за яким США розміщують свою тактичну ядерну зброю на території окремих союзників. У мирний час боєприпаси залишаються під контролем Сполучених Штатів. Їхнє можливе застосування потребує відповідного політичного рішення та згоди американської сторони й країни, на території якої розташована зброя.

Варто нагадати, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував російську владу за її територіальні претензії та нехтування побутовими проблемами власного населення. За його словами, Кремль прагне захоплювати чужі міста, тоді як мільйони росіян досі живуть без елементарних зручностей.