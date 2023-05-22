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Британська компанія тестує новинний агрегатор на основі штучного інтелекту

glavcom.ua
Британська компанія тестує новинний агрегатор на основі штучного інтелекту
За замовчуванням сайт показує категорії про знаменитостей, новини, Формулу-1, футбол та подорожі
фото: скріншот з платформи My news assistant

Щодня на платформі з'являються тисячі публікацій від понад 80 онлайн-брендів

Найбільша британська мультимедійна компанія Reach тестує вебсайт новин, що працює із застосуванням технології штучного інтелекту. На ньому розміщують публікації від понад 80 загальнонаціональних та регіональних онлайн-брендів, повідомило видання PressGazette.

Зараз триває бета-тестування платформи My News Assistant: щодня на ній з'являються тисячі публікацій від понад 80 онлайн-брендів
Зараз триває бета-тестування платформи My News Assistant: щодня на ній з'являються тисячі публікацій від понад 80 онлайн-брендів
фото: скріншот з платформи My news assistant

Зараз триває бета-тестування платформи My News Assistant: щодня на ній з'являються тисячі публікацій від понад 80 онлайн-брендів.

«Це означає, що новини від національних прес-брендів Mirror, Express, Star і Daily Record відображаються разом із регіональними та спеціалізованими сайтами, такими як Devon Live, Bristol Live, Essex Live, Hull Live, My London, Cheshire Live і Football London», – зазначено у повідомленні.

На платформі є звернення до користувачів: «Втомилися переглядати численні вебсайти новин, намагаючись відфільтрувати новини і теми, які стосуються вас? Ну, ваші пошуки закінчені!».

За замовчуванням сайт показує категорії про знаменитостей, новини, Формулу-1, футбол та подорожі. Щоб персоналізувати стрічку відповідно до читацьких інтересів, на ній необхідно вказати своє місцеперебування й обрати до 30 інтересів, серед яких домашні улюбленці, фестивалі, бізнес, автомобілі, культура тощо.

Також користувачі мають можливість обирати виключно регіональні медіа, відмовившись від потоку новин загальнонаціональних.

Технологія штучного інтелекту, яку підтримує My News Assistant, – власний інструмент Reach під назвою Mantis. Спочатку це був інструмент безпеки бренду, а потім його адаптували для таргетування та рекомендацій контенту.

Mantis підтримує віджети рекомендацій контенту на сайтах Reach і пропонує більш персоналізовані та релевантні історії, щоб довше утримувати людей на сайтах. Mantis може визначити теми, які подобаються людям, і використати це для персоналізації. Також технологія My News Assistant застосовуватиметься для роботи пошукових рядків на вебсайтах Reach.

Нагадаємо, The Washington Post проаналізувала сайти, які потрапляють у навчальні дані ШІ. Дослідження засвідчило, що в наборі даних переважали сайти з журналістики, розваг, розробки програмного забезпечення, медицини і створення контенту.

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Теги: ЗМІ штучний інтелект

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